New Zealand hạ lương lãnh đạo để giảm chi ngân sách

Tuy vậy, cũng giống như các quốc gia khác, dịch Covid-19 đang gây ra những thiệt hại vô cùng lớn đối với nền kinh tế New Zealand. Trong một nỗ lực thể hiện sự chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt và nhằm làm giảm chi tiêu ngân sách, hôm nay, Thủ tướng New Zealand thông báo việc cắt giảm lương của khu vực hành chính công.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: NZME

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 15/4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, trong vòng 6 tháng tới, Chính phủ nước này sẽ cắt giảm 20% lương của các lãnh đạo trong khu vực hành chính công, lương của các nghị sỹ là thành viên của Chính phủ và cả lương của Thủ tướng.

Theo ước tính, việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm được 2 triệu NZD cho ngân sách. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, các nhà lãnh đạo trong chính quyền New Zealand cảm nhận sâu sắc về những khó khăn mà nhiều người dân đang phải đối mặt cũng như những nỗ lực của nhiều người trong xã hội.

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định, việc cắt giảm lương thể hiện sự chia sẻ với những khó khăn mà mọi người New Zealand đang phải gánh chịu và là đóng góp vào những nỗ lực của toàn dân trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

“Việc làm này thể hiện sự lãnh đạo đồng thời là sự đồng hành với nỗ lực của rất nhiều người trong đó có cả những người làm việc trong khu vực tư nhân, các công dân New Zealand trong lúc đối mặt với những thách thức về sức khỏe và kinh tế do Covid-19 gây nên.

Có rất nhiều ví dụ cho thấy mọi người đều đang cố gắng làm phần của mình để cùng đoàn kết chống lại Covid-19 cũng như thể hiện lòng tốt của mình. Bây giờ cũng chính là thời điểm để mọi người, ở những vị trí khác nhau có thể thu hẹp khoảng cách và tiến gần lại với nhau hơn”, Thủ tướng Jacinda Ardern nói.

Tuy vậy, việc cắt giảm lương sẽ không diễn ra đối với những người đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch như các y tá, cảnh sát và những người đang làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Nghị sỹ David Seymour, người đứng đầu đảng cánh tả ACT kêu gọi mở rộng việc cắt giảm lương sang tất cả các nghị sỹ Quốc hội New Zealand để thể hiện vai trò lãnh đạo cũng như sự đoàn kết với những người lao động và doanh nghiệp của nước này.

Cũng trong ngày hôm nay, Chính phủ New Zealand thông báo việc hoãn 3 tỷ NZD tiền thuế cho các doanh nghiệp nhỏ để giảm bớt những khó khăn mà nhóm này đang phải đối mặt. Như vậy đến lúc này, New Zealand đã công bố các gói kinh tế trị giá 23 tỷ NZD để giúp người dân và doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn do dịch Covid-19 gây nên. Trong đó có khoản phụ cấp trị giá 9,5 tỷ NZD dành cho 1,5 triệu công dân nước này.

Theo số liệu thống kê vào chiều nay, hiện New Zealand đã có 1.386 ca Covid-19, trong đó 9 người đã thiệt mạng./.