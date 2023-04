New Zealand tiếp tục duy trì quy định cách ly bệnh nhân Covid-19 đến hết năm 2023

Sau cuộc họp nội các sáng nay (12/4), trên cơ sở các báo cáo và khuyến nghị của các chuyên gia dịch tễ về thực trạng và tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế, xã hội quốc gia, chính phủ New Zealand đã quyết định tiếp tục duy trì một số quy định về cách ly bệnh nhân mắc Covid-19 và các biện pháp kiểm tra đi kèm cho đến hết năm 2023.

Theo đó, những người nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục phải cách ly trong 7 ngày kể từ khi có các triệu chứng đầu tiên. Những người sống cùng nhà không cần cách ly nhưng được yêu cầu xét nghiệm hàng ngày.

Thủ tướng Chris Hipkins khẳng định quyết định của chính phủ được đưa ra dựa trên đánh giá của các chuyên gia dịch tế hàng đầu của nước này. (Nguồn: RNZ)

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins nhấn mạnh, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ gia tăng, chính vì vậy, các nhà dịch tễ học và các quan chức y tế công cộng đã khuyến nghị chính phủ tiếp tục duy trì các quy định này, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người dân, phòng ngừa tình trạng Covid-19 lây lan rộng rãi trong cộng đồng cũng như giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Theo Bộ Y tế New Zealand, các cơ quan y tế New Zealand sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh và có một báo cáo đánh giá và khuyến nghị cụ thể hơn về các biện pháp phòng chống Covid-19 vào tháng 6. Trước mắt, các số liệu thống kê mới nhất cho thấy, New Zealand vẫn đang ghi nhận trung bình khoảng 1.729 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Riêng trong 7 ngày qua, New Zealand đã ghi nhận 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 4.133 ca./.