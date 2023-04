New Zealand tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh với NATO

Chuyến công du tới Brussels của Ngoại trưởng New Zealands Nanaia Mahuta diễn ra ngay sau chuyến thăm New Zealand của phái đoàn quân sự NATO do Trung tướng Francesco Diella, Giám đốc Ban Hợp tác An ninh của NATO dẫn đầu, diễn ra từ 23-24/3 vừa qua, nhằm trao đổi, thúc đẩy một thoả thuận hợp tác quốc phòng-an ninh sâu rộng giữa NATO và New Zealand.

Ngoại trưởng Nanaia Mahuta sẽ đại diện cho New Zealand tại cuộc họp của NATO ở Brussels. Nguồn: RNZ

Theo dự kiến, ngày 4/4, Ngoại trưởng Nanaia Mahuta sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước thành viên NATO mở rộng và có cuộc hội đàm riêng với Uỷ ban hợp tác an ninh NATO để tiếp tục trao đổi, thống nhất về các nội dung hợp tác cụ thể giữa New Zealand và NATO.

Trong chuyến thăm New Zealand vừa qua, Trung tướng Diella, Giám đốc Ban Hợp tác An ninh của NATO đã khẳng định, với mong muốn tăng cường hiện diện và can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, NATO quyết tâm tiếp tục đào sâu và tăng cường hợp tác với New Zealand, thông qua các cuộc tập trận và hoạt động tuần tra chung tại khu vực, giúp cải thiện khả năng tương tác tập thể của NATO với New Zealand cũng như với các nước khu vực khác nhằm nâng cao khả năng ứng phó những thách thức chung hiện nay.

Theo Giáo sư Robert Patman, chuyên gia phân tích chính trị của Đại học Otago, New Zealand, mối quan hệ giữa New Zealand với NATO, tổ chức an ninh đa phương lớn nhất thế giới, đang trở nên gắn bó hơn bao giờ hết, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chiến lược của New Zealand.

Trong 2 năm gần đây, Chính phủ New Zealand cũng đã nhiều lần khẳng định chủ trương thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh, trong đó có NATO, nhằm nâng cao năng lực đối phó với các thách thức địa chiến lược ngày càng cao trên thế giới và tại khu vực, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine và nguy cơ xung đột trên Biển Đông.

Từ năm 2012, New Zealand đã tham gia đối thoại và hợp tác với NATO, nhưng chưa thực sự có các hoạt động hợp tác hay ký kết một thoả thuận nào mang tính thực chất. Chỉ đến năm 2022, cựu Thủ tướng Jacinda Ardern mới trở thành nhà lãnh đạo New Zealand đầu tiên phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác ngày càng có chiều sâu giữa New Zealand và NATO./.