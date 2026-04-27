New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do

Chiều nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd MccClay và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal vừa ký Hiệp định thương mại Tự do song phương.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay (phải) và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal . Nguồn: FB/Todd McClay

Hiệp định Thương mại tự do mà New Zealand vừa ký kết với Ấn Độ sẽ loại bỏ thuế đối với 95% hàng hóa xuất khẩu của nước này vào Ấn Độ, trong đó 57% mặt hàng được miễn thuế ngay vào ngày đầu tiên hiệp định có hiệu lực trong đó có các mặt hàng xuất khẩu chiến lược như thịt cừu, len, than đá, da, sản phẩm lâm nghiệp và sản phẩm công nghiệp. Khi được thực hiện đầy đủ, 82% mặt hàng xuất khẩu của New Zealand sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Ấn Độ, trong đó bao gồm sữa công thức cho trẻ sơ sinh, hạn ngạch xuất khẩu quả kiwi tăng gấp 4 lần so với hiện tại trong khi 13% hàng hóa khác gồm táo, mật ong manuka, rượu vang và một số sản phẩm sữa được giảm thuế mạnh.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết: "Thỏa thuận mang tính đột phá này mang đến những cơ hội chưa từng có cho các nhà xuất khẩu New Zealand tại Ấn Độ, tạo ra hàng ngàn việc làm và khai phá tiềm năng to lớn cho các nhà xuất khẩu đẳng cấp thế giới của chúng ta. Không chỉ củng cố các mối quan hệ kinh doanh hiện có, thỏa thuận này còn thúc đẩy sự phát triển các quan hệ đối tác mới, báo hiệu sự tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia”.

Hiệp định này không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa New Zealand mà còn mang về nhiều lợi ích cho Ấn Độ như dành quy chế tối huệ quốc cho 139 mặt hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực làm việc, học tập và du lịch cho công dân Ấn Độ, giúp ngành nông nghiệp Ấn Độ tiếp cận công nghệ cao và tăng năng suất đồng thời thúc đẩy xuất khẩu nông sản hữu cơ của Ấn Độ sang New Zealand. Không chỉ vậy, Hiệp định này cũng tạo cơ sở để dòng vốn giá trị lớn đổ vào Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết: "Trên khía cạnh đầu tư, hiệp định này dự kiến ​​sẽ thu hút 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Ấn Độ, thúc đẩy nông nghiệp, ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo ra việc làm cũng như cơ hội kinh doanh trên khắp đất nước”.

Hiệp định Thương mại tự do vừa ký kết với New Zealand là hiệp định thương mại thứ 7 mà chính quyền Ấn Độ ký kết trong 3.5 năm qua. Đây cũng là hiệp định thương mại tự do tiên tiến nhất mà Ấn Độ đã ký kết./.