  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do

Thứ Hai, 21:30, 27/04/2026
VOV.VN - Hôm nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, New Zealand và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Hiệp định này mở ra cơ hội vô cùng lớn cho hàng hóa New Zealand tại thị trường 1,4 tỷ dân.

Chiều nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd MccClay và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal vừa ký Hiệp định thương mại Tự do song phương.

new zealand va An Do ky hiep dinh thuong mai tu do hinh anh 1
Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay (phải) và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal . Nguồn: FB/Todd McClay

Hiệp định Thương mại tự do mà New Zealand vừa ký kết với Ấn Độ sẽ loại bỏ thuế đối với 95% hàng hóa xuất khẩu của nước này vào Ấn Độ, trong đó 57% mặt hàng được miễn thuế ngay vào ngày đầu tiên hiệp định có hiệu lực trong đó có các mặt hàng xuất khẩu chiến lược như thịt cừu, len, than đá, da, sản phẩm lâm nghiệp và sản phẩm công nghiệp. Khi được thực hiện đầy đủ, 82% mặt hàng xuất khẩu của New Zealand sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Ấn Độ, trong đó bao gồm sữa công thức cho trẻ sơ sinh, hạn ngạch xuất khẩu quả kiwi tăng gấp 4 lần so với hiện tại trong khi 13% hàng hóa khác gồm táo, mật ong manuka, rượu vang và một số sản phẩm sữa được giảm thuế mạnh.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết: "Thỏa thuận mang tính đột phá này mang đến những cơ hội chưa từng có cho các nhà xuất khẩu New Zealand tại Ấn Độ, tạo ra hàng ngàn việc làm và khai phá tiềm năng to lớn cho các nhà xuất khẩu đẳng cấp thế giới của chúng ta. Không chỉ củng cố các mối quan hệ kinh doanh hiện có, thỏa thuận này còn thúc đẩy sự phát triển các quan hệ đối tác mới, báo hiệu sự tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia”.

Hiệp định này không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa New Zealand mà còn mang về nhiều lợi ích cho Ấn Độ như dành quy chế tối huệ quốc cho 139 mặt hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực làm việc, học tập và du lịch cho công dân Ấn Độ, giúp ngành nông nghiệp Ấn Độ tiếp cận công nghệ cao và tăng năng suất đồng thời thúc đẩy xuất khẩu nông sản hữu cơ của Ấn Độ sang New Zealand. Không chỉ vậy, Hiệp định này cũng tạo cơ sở để dòng vốn giá trị lớn đổ vào Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết: "Trên khía cạnh đầu tư, hiệp định này dự kiến ​​sẽ thu hút 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Ấn Độ, thúc đẩy nông nghiệp, ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo ra việc làm cũng như cơ hội kinh doanh trên khắp đất nước”.

Hiệp định Thương mại tự do vừa ký kết với New Zealand là hiệp định thương mại thứ 7 mà chính quyền Ấn Độ ký kết trong 3.5 năm qua. Đây cũng là hiệp định thương mại tự do tiên tiến nhất mà Ấn Độ đã ký kết./.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - New Zealand xuất khẩu New Zealand Ấn Độ miễn thuế hàng hợp tác kinh tế Ấn Độ NZ
New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng
New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng

VOV.VN - Ngành du lịch New Zealand đang phục hồi mạnh mẽ và gần đạt mức trước đại dịch Covid-19. Bên cạnh nguồn khách lớn nhất là Australia, Trung Quốc cũng đang trở thành thị trường quan trọng của ngành du lịch New Zealand.

New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng

New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng

VOV.VN - Ngành du lịch New Zealand đang phục hồi mạnh mẽ và gần đạt mức trước đại dịch Covid-19. Bên cạnh nguồn khách lớn nhất là Australia, Trung Quốc cũng đang trở thành thị trường quan trọng của ngành du lịch New Zealand.

Doanh nghiệp New Zealand lo ngại về tình hình kinh tế
Doanh nghiệp New Zealand lo ngại về tình hình kinh tế

VOV.VN - Trong lúc nền kinh tế New Zealand vẫn chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 thì nay lại tiếp tục phải chịu tác động lớn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Bối cảnh khó khăn chồng khó khăn đang khiến cho doanh nghiệp của nước này phải chịu áp lực càng lớn.

Doanh nghiệp New Zealand lo ngại về tình hình kinh tế

Doanh nghiệp New Zealand lo ngại về tình hình kinh tế

VOV.VN - Trong lúc nền kinh tế New Zealand vẫn chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 thì nay lại tiếp tục phải chịu tác động lớn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Bối cảnh khó khăn chồng khó khăn đang khiến cho doanh nghiệp của nước này phải chịu áp lực càng lớn.

Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu
Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu

VOV.VN - Chính phủ New Zealand công bố một loạt biện pháp mới, còn Australia cũng xuất kho dự trữ hơn 500 triệu lít xăng và dầu diesel để ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng và sự thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu.

Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu

Australia và New Zealand ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu

VOV.VN - Chính phủ New Zealand công bố một loạt biện pháp mới, còn Australia cũng xuất kho dự trữ hơn 500 triệu lít xăng và dầu diesel để ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng và sự thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu.

