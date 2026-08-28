Nga cảnh báo cơ sở quân sự Anh ở Ukraine có thể trở thành mục tiêu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine và những nơi khác có thể trở thành mục tiêu tấn công của Moscow nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Anh xấu đi nhanh chóng và một ngày sau khi lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp cung cấp để tập kích Donetsk, khiến ít nhất 8 người bị thương.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga có thể đáp trả các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành bằng vũ khí của Anh nhằm vào lãnh thổ Nga bằng cách nhắm vào bất kỳ cơ sở và trang thiết bị quân sự nào của Anh tại Ukraine và bên ngoài Ukraine”, bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 27/8.

Bà Zakharova khẳng định những người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Nga sẽ bị trừng phạt và đối mặt với hậu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc các chính phủ Anh theo đuổi mục tiêu lâu dài nhằm gây ra cái gọi là “thất bại chiến lược” đối với Nga. Bà Zakharova kêu gọi London “ngay lập tức, kiên quyết và rõ ràng” từ bỏ các chính sách mà Moscow cho là mang tính đối đầu, đồng thời cảnh báo những chính sách này có nguy cơ đẩy xung đột “sang một cấp độ hoàn toàn mới”.

Đầu tuần này, Anh đã phê duyệt việc chuyển giao công nghệ mật cần thiết để hỗ trợ Ukraine tự lắp ráp tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP trong nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cảnh báo các lực lượng Nga đang thu thập thông tin tình báo về những cơ sở tham gia sản xuất tên lửa và các trang thiết bị quân sự khác tại Ukraine nhằm phá hủy những mục tiêu này.