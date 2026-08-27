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Thời sự quốc tế sáng 27/8: Nga nã Iskander tấn công trận địa tên lửa của Ukraine

Thứ Năm, 08:43, 27/08/2026
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VOV.VN - Vừa qua Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng 2 tên lửa hành trình Iskander và 7 UAV tấn công Geran-4 Seeker.

Xem thêm:

>> Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến

>> Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

>> Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

PV/VOV.VN
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