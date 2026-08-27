Thời sự quốc tế sáng 27/8: Nga nã Iskander tấn công trận địa tên lửa của Ukraine

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VOV.VN - Những hình ảnh mới cho thấy Nga đang đưa vào sử dụng các tổ hợp TOS-1A được bổ sung một lớp vỏ thép bao quanh cụm ống phóng rocket để đối phó UAV Ukraine. Thiết kế này khiến TOS-1A trông giống một "pháo đài di động", thay vì một bệ phóng rocket thông thường.
VOV.VN - Những hình ảnh mới cho thấy Nga đang đưa vào sử dụng các tổ hợp TOS-1A được bổ sung một lớp vỏ thép bao quanh cụm ống phóng rocket để đối phó UAV Ukraine. Thiết kế này khiến TOS-1A trông giống một "pháo đài di động", thay vì một bệ phóng rocket thông thường.
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