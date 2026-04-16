Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên kết Ukraine ở châu Âu

Thứ Năm, 09:25, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng danh sách các cơ sở sản xuất có liên quan đến Ukraine, phân bố tại nhiều quốc gia châu Âu và vừa được quân đội Nga công bố, cần được xem là danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách này vào hôm 16/4, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm tấn công Nga. Cơ quan này cảnh báo, kế hoạch trên có thể khiến các quốc gia châu Âu tham gia tiến gần hơn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Moscow.

nga canh bao nham muc tieu vao cac co so lien ket ukraine o chau Au hinh anh 1
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Medvedev kêu gọi các nước châu Âu nghiêm túc xem xét cảnh báo của Nga trên Twitter: “Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cần được hiểu theo nghĩa đen: danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và thiết bị liên quan đến Ukraine tại châu Âu chính là danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga. Thời điểm các cuộc tấn công có xảy ra hay không phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều cơ sở sản xuất máy bay không người lái liên quan đến Ukraine đặt tại Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Ba Lan. Ngoài ra, cơ quan này cũng xác định một số địa điểm sản xuất linh kiện UAV cung cấp cho Kiev nằm ở Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Cộng hòa Séc và Israel.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Nga Ukraine châu Âu mục tiêu tấn công tiềm năng Dmitry Medvedev Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga quân đội Nga
