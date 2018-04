Nga cảnh báo trừng phạt mới của Mỹ sẽ phản tác dụng

Ngày 6/4, Thống đốc khu vực Tula của Nga Alexei Dyumin-người có tên trong danh sách trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng hành động này của Mỹ nhằm vào Nga là “không thân thiện” và “phản tác dụng”.

Theo ông Dyumin, các biện pháp trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề giữa Mỹ và Nga.

Mỹ công bố một trong những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Thư kí Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng cho biết, các kênh tiếp xúc của Nga với Mỹ sẽ không chấm dứt do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Nga, ông Patrushev nhấn mạnh: “Các cá nhân và thực thể trong danh sách trừng phạt sẽ tìm các biện pháp để bù đắp lại các thiệt hại do lệnh trừng phạt gây ra”.

Mỹ ngày 6/4 đã thông báo các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào các doanh nghiệp, công ty và các quan chức chính phủ Nga.

Đây được cho là một trong những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016./.

