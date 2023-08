Nga chỉ ra dấu hiệu "Mỹ bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi xung đột ở Ukraine"

"Tôi nghĩ Mỹ đang bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột này. Liệu họ có thể cung cấp cho Ukraine kiểu đảm bảo an ninh nào ở thời điểm này? Không có đảm bảo nào cả, dù là can thiệp quân sự trực tiếp - điều có thể dẫn đến kịch bản Thế chiến III với những hậu quả tàn phá thế giới hay nỗ lực đảm bảo chính quyền hiện tại tiếp tục nắm quyền, những người vẫn chưa hiểu được rằng chế độ này sẽ chấm dứt", thượng nghị sĩ Nga cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Dzhabarov, Mỹ đã thông báo "một số đảm bảo an ninh" để làm yên lòng các đối tác ở Kiev. Tuy nhiên, theo ông, đó không phải là những đảm bảo thực sự.

Ông chỉ ra rằng "mọi người đều dần chuyển hướng khỏi vấn đề tư cách thành viên trong NATO của Ukraine" tại Hội nghị Thượng đỉnh của liên minh này ở Litva.

"Hiện nay, Mỹ một lần nữa nêu vấn đề Ukraine gia nhập NATO. Nhưng không có gì xảy ra. Họ cần Ukraine như một thực thể chống Nga, một nhà nước suy yếu và không có thực quyền. Tôi không nghĩ là có ai đó thực sự quan tâm đến Ukraine", thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh.

Trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andrey Yermak thông báo Kiev và Washington sẽ khởi đầu các cuộc trao đổi song phương về những đảm bảo an ninh. Ngày 31/7, chính quyền Tổng thống Biden thông báo Mỹ và Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán về các đảm bảo an ninh trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trực tuyến. Phái đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu phụ trách. Theo ông Miller, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức phù hợp với những cam kết mà các nước G7 đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius.