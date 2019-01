Nga chính thức buộc tội công dân Mỹ Paul Whelan làm gián điệp

Quan hệ Nga-Mỹ một lần nữa dậy sóng khi Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ là Paul Whelan và mở cuộc điều tra ông này vì tình nghi hoạt động gián điệp. Paul Whelan. Ảnh: News.com.au.

Theo thông tin mới nhất, hôm qua (3/1), các cơ quan điều tra Nga đã chính thức buộc tội làm gián điệp đối với công dân Mỹ Paul Whelan.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ công dân Mỹ Paul Whelan tại Moscow vì tình nghi làm gián điệp từ ngày 28/12 và đến ngày 31/12, Cơ quan này đã chính thức mở một cuộc điều tra hình sự đối với Whelan theo Điều 276 của Bộ luật Hình sự Nga về hoạt động gián điệp. Đến ngày 3/1, phía Nga đã chính thức buộc tội Paul Whelan làm gián điệp.

Trước những động thái của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu Nga ngay lập tức trả tự do cho ông Paul Whelan đồng thời yêu cầu phía Nga giải thích lý do bắt giữ.

Ông Pompeo nói: "Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những cáo buộc, để xem ông ấy bị buộc tội gì và nếu ông Paul Whelan bị giam giữ một cách không chính đáng thì chúng tôi sẽ yêu cầu trả ông ấy về Mỹ ngay lập tức".

Đáp lại yêu cầu của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự với Paul Whelan.

PC_Article_Middle

Thông tin về công dân Mỹ bị bắt giữ đến vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa quan hệ Nga – Mỹ. Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống và thực hiện nhiều hành động gián điệp khác.

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ Paul Whelan – cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, với cáo buộc gián điệp.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ tại Moscow hôm 28/12 do bị tình nghi thực hiện hoạt động do thám. Ông David Whelan, người anh em song sinh của Paul Whelan cho biết, ông Paul Whelan đã tới Moscow do được mời tới dự một đám cưới. Gia đình ông Whelan đã đề nghị sự trợ giúp từ Quốc hội Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo các nhà phân tích, có khả năng Nga bắt cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan để đổi lấy công dân nước này là Maria Butina bị Mỹ bắt giữ từ tháng 7/2018 với cáo buộc hoạt động gián điệp. Theo đó, vụ bắt giữ này không phải mới được lên kế hoạch mà đã được tính trước ngay sau khi Butina bị bắt và nhằm răn đe các động thái trong tương lai của Mỹ chống lại các công dân Nga.

Maria Butina, 29 tuổi, từng theo học đại học tại Washington và là người sáng lập một nhóm ủng hộ súng đạn mang tên "Quyền được mang vũ khí"" (Right to Bear Arms), bị bắt giữ tại Washington ngày 15/7/2018. Sau đó, một bồi thẩm đoàn Mỹ đã buộc tội Maria Butina hoạt động gián điệp./.