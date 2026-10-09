Nga hoàn tất giám sát y tế sau ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân

Giới chức y tế Nga cho biết đã hoàn tất giám sát y tế với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc với một nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch vùng Siberia và Viễn Đông, sau khi người này được chẩn đoán tử vong do bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Các kỹ thuật viên Nga làm việc trong Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk năm 2019. Ảnh: AP

Theo thông báo của Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), ngày 8/10, toàn bộ các biện pháp phòng ngừa đã được hoàn tất. Những người tiếp xúc với bệnh nhân đã kết thúc thời gian theo dõi y tế. Không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Kết quả gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga đánh giá, tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk ổn định.

Cơ quan này cho biết đã cung cấp đầy đủ thông tin về các biện pháp được triển khai cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo Điều lệ Y tế quốc tế. WHO đã công khai xác nhận tiếp nhận thông tin này tại cuộc họp báo ngày 7/10. Theo Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, WHO cũng xác nhận không có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến tình hình tại thành phố Irkutsk.

Trước đó, ngày 4/10, cơ quan này cho biết đã triển khai các biện pháp chuyên môn sau khi một nữ nhân viên của Viện Nghiên cứu dịch hạch vùng Siberia và Viễn Đông được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Các xét nghiệm mở rộng trên mẫu bệnh phẩm không phát hiện vi sinh vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bệnh nhân. Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu an toàn sinh học tại viện nghiên cứu cũng không phát hiện sự cố trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh.