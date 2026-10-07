Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc điện đàm sẽ diễn ra “rất sớm”. Khi được hỏi các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá thế nào về vụ việc, ông Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận cụ thể và có thể sẽ thông báo thêm. Trước đó, ông Trump nói Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga xử lý vụ việc, bất chấp quan hệ hai nước vẫn căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang theo dõi chặt chẽ các thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi tại vùng Irkutsk của Nga, dẫn tới tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nói các chi tiết xung quanh ca bệnh hiện vẫn chưa được xác nhận.

Dịch hạch thể phổi là dạng dịch hạch nguy hiểm, có thể lây từ người sang người qua giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có mối đe dọa rộng hơn đối với nước Mỹ. Cơ quan này cho biết đang phối hợp với các đối tác liên ngành và tiếp tục theo dõi tình hình.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng dựa trên các thông tin hiện có, rủi ro đối với công chúng nói chung được đánh giá là thấp.

Vụ việc bắt đầu sau khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia, Nga tử vong vì viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau ca tử vong, nhà chức trách Nga đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có cách ly hoặc theo dõi y tế những người có tiếp xúc gần. Một số nguồn tin nói khoảng 200 người được đưa vào diện theo dõi. Bệnh viện nơi bệnh nhân tử vong cũng bị áp dụng các biện pháp hạn chế.