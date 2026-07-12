Nga hoàn tất tiếp nhận hồ sơ của 11 chính đảng tham gia bầu cử Duma Quốc gia

Ngày 12/7, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo đã tiếp nhận hồ sơ của Đảng Sinh thái Nga "Xanh", bao gồm danh sách ứng cử viên theo danh sách liên bang và các đơn vị bầu cử một đại biểu. Với việc hoàn tất thủ tục này, toàn bộ 11 chính đảng đã tổ chức đại hội đề cử ứng cử viên đều đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia bầu cử Duma Quốc gia.

Một phiên họp của Duma Quốc gia, Hạ viện của quốc hội, tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Trước đó, năm đảng đang có đại diện trong Quốc hội Nga gồm Đảng Nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Đảng Những người mới và Đảng Nước Nga Công bằng, cùng các đảng Yabloko, Đảng Người hưu trí, Những người Cộng sản Nga, Rodina và Đảng Dân chủ Trực tiếp đã hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào 18 giờ hôm nay (12/7). Sau khi tiếp nhận, Cơ quan này sẽ thẩm định và quyết định xác nhận hoặc từ chối danh sách ứng cử viên.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 18 đến 20/9 tới.