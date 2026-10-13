Nga miễn thị thực tối đa 30 ngày cho công dân Việt Nam kể từ 15/10/2026

Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật của Nga, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần thị thực, với mục đích thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh.

Quảng trường Đỏ, điểm hút khách du lịch của thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: Hương Trà/VOV-Moscow)

Chính sách có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và được áp dụng đến ngày 15/10/2027. Sắc lệnh nêu rõ, quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga để làm việc, kể cả hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga. Các trường hợp này vẫn phải thực hiện thủ tục thị thực theo quy định hiện hành.

Theo ông Artur Abdyukhanov, người đứng đầu bộ phận báo chí của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, việc miễn thị thực có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch từ Việt Nam sang Nga, đặc biệt đối với các tour du lịch theo đoàn. Ông cho biết lượng khách Việt Nam đến Nga đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, còn quá sớm để dự báo mức tăng cụ thể sau khi chính sách mới được triển khai.

Trước đó, công dân Việt Nam đã có thể sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh Nga, do đó, việc miễn thị thực lần này chủ yếu giúp đơn giản hóa thủ tục tổ chức các chuyến đi. Theo đại diện Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, hiệu quả của chính sách còn phụ thuộc vào giá vé máy bay, sự phát triển của các đường bay giữa hai nước và hoạt động quảng bá các điểm đến du lịch Nga tại thị trường Việt Nam.