Nga - Mỹ chỉ trích nhau tại Liên Hợp Quốc, triển vọng hòa đàm Ukraine xa vời

Nga đã yêu cầu một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an trong 2 ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia cho biết, phần lớn các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga – Ukraine. Nga đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: AP.

“Chúng tôi xác nhận là sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán, để giải quyết tận gốc mọi nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi. Hầu hết các quốc gia đều hoan nghênh hòa đàm, ngoại trừ các nước phương Tây và chính quyền Ukraine. Họ muốn đánh bại Nga và những gì chúng ta đang thấy là phương Tây đang chống lại Nga bằng người Ukraine. Điều này khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Vassily Nebenzia nói.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, phương Tây chỉ quan tâm đến việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine mà không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao nào. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Lisa Carty lại cho rằng, những cuộc tấn công của Nga là bằng chứng cho thấy Moscow không thực sự quan tâm đến đàm phán hay ngoại giao.

Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần giải thích, mọi cuộc tấn công đều có lý do và những thiệt hại về dân sự là do phía Ukraine đã đặt các căn cứ quân sự, hệ thống phòng không trong các khu vực dân cư. Việc viện trợ vũ khí của phương Tây cũng là một phần nguyên nhân chính. Hôm 6/12, Nga đã thông báo yêu cầu một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an vào ngày 09/12 tới, để bàn về hành động viện trợ vũ khí của Phương Tây cho Ukraine.

Từ tháng 2 đến nay, Hội đồng Bảo an đang tiến hành hàng chục cuộc họp về tình hình Ukraine, song vẫn chưa thể giúp hạ nhiệt được cuộc xung đột.

Phó Đại sứ Gabon tại Liên Hợp Quốc Edwige Koumby Missambo hôm qua thừa nhận: “Người dân Ukraine đã rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng sau nhiều tháng chiến tranh. Hội đồng Bảo an ngày càng tổ chức nhiều cuộc họp để thông báo cho cộng đồng quốc tế, nhưng không thể đưa ra một giải pháp thay thế thực sự cho chiến tranh. Điều đó là không đủ. Đã đến lúc phải đàm phán kết thúc chiến tranh. Giờ đây, Hội đồng phải thực hiện sứ mệnh chính của mình, đó là làm việc hướng tới hòa bình và an ninh trên thế giới".

Trên thực tế, tình hình trên thực địa tại Ukraine hiện nay chưa thể giúp Nga, Ukraine và phương Tây ngồi vào bàn đàm phán, bởi các toan tính riêng của các bên. Nga, Mỹ đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán và chỉ có giải pháp ngoại giao mới kết thúc được xung đột và lợi ích của các bên được đảm bảo.

Tuy nhiên, điều kiện đàm phán mà Nga – Mỹ đưa ra là khác nhau. Nga muốn phương Tây đảm bảo lợi ích an ninh mà Nga đã nhiều lần nêu ra; trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây bày tỏ muốn Nga rút quân khỏi Ukraine trước khi đàm phán. Do đó, như người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm qua (6/12) nhận định, hiện vẫn chưa thấy bất kỳ triển vọng khả thi nào cho các cuộc đàm phán về Ukraine./.