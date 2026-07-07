Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột. Phát biểu tại Nhà Trắng sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump cho rằng các bên đang tiến gần hơn tới một giải pháp hòa bình.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Chúng ta sẽ tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và sẽ thảo luận về điều đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt cuộc chiến này, và Ukraine cũng muốn vậy”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/7. Ảnh: AP

Cũng theo ông Trump, vấn đề Ukraine sẽ là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình ngoại giao. Tổng thống Trump dự kiến có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị trước khi tiếp tục duy trì liên lạc với phía Nga nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa giải.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng các nước châu Âu thuộc NATO đang tiếp tục thúc đẩy xung đột thông qua việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời tìm cách tác động để Mỹ từ bỏ hướng tiếp cận ưu tiên đàm phán hòa bình.

Theo ông Ryabkov, những diễn biến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vừa qua cho thấy Mỹ dường như đang tiến gần hơn tới lập trường của các đồng minh châu Âu trong vấn đề Ukraine. Nga sẽ tiếp tục theo dõi kết quả Hội nghị Thượng đỉnh NATO để đánh giá rõ hơn định hướng chính sách của Mỹ trong thời gian tới.

Quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng, các tuyên bố gần đây của một số nước châu Âu về khả năng đối thoại với Nga chỉ mang tính chiến thuật, trong khi mục tiêu thực chất vẫn là duy trì năng lực quân sự của Ukraine nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga.

Đánh giá lập trường của Tổng thống Trump đối với xung đột, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Tổng thống Trump có lập trường khá nhất quán. Và tất cả những lời đồn đoán về việc ông ấy liên tục thay đổi lập trường là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông ấy nhất quán và tự tin vào sự hiểu biết của mình về những gì đang xảy ra. Nhưng quan trọng hơn cả, ông ấy sẵn sàng lắng nghe những thông tin cần thiết từ ông Putin”.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Mỹ đang có cách nhìn mới về tình hình chiến sự sau những kết quả gần đây của Ukraine trên thực địa. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Theo ông Zelensky, hội nghị của NATO cần mang lại những kết quả cụ thể về hợp tác quốc phòng và an ninh, thay vì chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị.

Trong khi các hoạt động ngoại giao được thúc đẩy, tình hình chiến sự trên thực địa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục không kích nhiều khu vực, trong khi Kiev cũng tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào Nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia. Những diễn biến này cho thấy triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện vẫn đứng trước nhiều thách thức.