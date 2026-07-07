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Nóng thế giới ngày 7/7: Nga tập kích lớn vào Kiev trước thềm thượng đỉnh NATO

Thứ Ba, 05:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Hàng loạt vụ nổ dữ dội làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine; Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO; Iran đóng cửa không phận Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ...

Các bên tìm cách hạ nhiệt khi chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng lên: Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trên thực địa tiếp tục diễn ra quyết liệt trong những ngày qua. Trong lúc đó, trên mặt trận ngoại giao, các bên đang nỗ lực tìm cách hạ nhiệt xung đột.

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Nhân viên cứu hộ Ukraine đang nỗ lực dập tắt hỏa hoạn tại một tòa nhà bị trúng bom đạn. Ảnh: AP

Rạng sáng 6/7, quân đội Nga mở đợt không kích dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trước đó, tối 5/7, Moscow ném bom thành phố Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Cùng ngày, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái tập kích vào một số mục tiêu quân sự của Nga, gồm một căn cứ không quân ở Bán đảo Crimea, 2 cây cầu hậu cần ở vùng Donetsk và một số kho đạn dược ở các khu vực tiền tuyến mà Nga đang kiểm soát.

Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen: Ukraine lần đầu tiên công khai trưng bày hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon do Mỹ viện trợ kể từ khi tiếp nhận vào năm 2022.

Bệ phóng được giới thiệu trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới tỉnh Odesa, nơi Hải quân Ukraine phô diễn các phương tiện chủ chốt trong năng lực phòng thủ bờ biển. Theo thông tin do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố ngày 4/7, màn trưng bày diễn ra trong khuôn khổ cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, tập trung vào tình hình an ninh ở miền Nam Ukraine. Triển lãm giới thiệu hệ thống Harpoon cùng nhiều phương tiện hải quân khác, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bệ phóng Harpoon được công khai chính thức.

Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky để thúc đẩy chấm dứt xung đột: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm giữa Nga và Ukraine.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 8/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự, trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump đánh giá tình hình chiến trường đã rơi vào trạng thái bế tắc, khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Hàng loạt vụ nổ dữ dội làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine: Theo các quan chức địa phương và các đoạn video đã được kiểm duyệt từ hiện trường, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm 6/7.

Thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kết hợp vào sáng sớm 6/7, gây ra nhiều vụ nổ lớn, theo các quan chức địa phương và các báo cáo truyền thông. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận, trong khi các video từ hiện trường cho thấy có cả những vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ.

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Một địa điểm tại thị trấn Chornobaivka, vùng Kherson, Ukraine trúng tên lửa của Nga trong cuộc tấn công ngày 4/7. Ảnh: Reuters

Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO: Sáng sớm 6/7, Nga đã mở đợt không kích lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, ngay trước thềm hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc không kích của Nga được tiến hành bằng tên lửa đạn đạo, được cho là một thông điệp gửi tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước hội nghị quan trọng của khối.

Thông báo của lực lượng phòng không Ukraine cho biết, nhiều tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev vào đầu giờ sáng khi cuộc tấn công phối hợp, với sự tham gia cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình, vẫn đang tiếp diễn.

Pakistan dự kiến đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran vào giữa tháng 7: Theo các nguồn tin chính phủ Pakistan ngày 5/7, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14-15/7. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa giải giữa Washington và Tehran sau những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc tiếp xúc gần đây.

Theo thông tin được đưa ra, các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với sự trung gian của Pakistan và Qatar. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Burgenstock (Thụy Sĩ) và Doha (Qatar), góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được Bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt xung đột hồi tháng 6.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz: Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Động thái này không chỉ nhằm bảo đảm tự do hàng hải trên một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, mà còn phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc gia tăng vai trò đối với an ninh vùng Vịnh. Trong tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 5/7 cho biết Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm bảo đảm an toàn cho vùng biển thuộc chủ quyền nước này, trong bối cảnh lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đang gia tăng trở lại.

Iran đóng cửa không phận Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ: Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.

Hãng thông tấn Sinh viên Iran cho biết, tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đưa ra trong buổi tiếp đại diện Phong trào Hồi giáo Hamas tới dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Tehran tối 5/7. Ông Qalibaf nhận định, ngoại giao và các cuộc đàm phán có thể giải quyết được những bế tắc về quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời nhấn mạnh ngoại giao phải bảo toàn được những thắng lợi trên chiến trường và thành quả kháng chiến.

Israel tuyên bố hành động quyết đoán chống lại Hezbollah: Chỉ huy quân đội Israel ngày 5/7 đã đến thăm các lực lượng đóng quân tại lâu đài Beaufort ở miền Nam Lebanon, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đã khẳng định với các binh sĩ trong chuyến thăm, quân đội sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Lebanon và sẵn sàng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan: Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm 5/7, một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân. 

Truyền thông địa phương mới đây cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đang diễn ra căng thẳng, với việc các bên sử dụng cả vũ khí hạng nặng. Nhiều tiếng nổ có thể nghe rõ từ khu vực biên giới phía Thái Lan. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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