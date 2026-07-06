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Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO

Thứ Hai, 08:42, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng sớm 6/7, Nga đã mở đợt không kích lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, ngay trước thềm hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc không kích của Nga được tiến hành bằng tên lửa đạn đạo, được cho là một thông điệp gửi tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước hội nghị quan trọng của khối.

Thông báo của lực lượng phòng không Ukraine cho biết, nhiều tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev vào đầu giờ sáng khi cuộc tấn công phối hợp, với sự tham gia cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình, vẫn đang tiếp diễn.

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Một địa điểm tại thị trấn Chornobaivka, vùng Kherson, Ukraine trúng tên lửa của Nga trong cuộc tấn công ngày 4/7 (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết ít nhất 2 quận của thành phố đã ghi nhận về các vụ hỏa hoạn hoặc thiệt hại do mảnh vỡ. Ngay trước khi các vụ nổ xảy ra, còi báo động phòng không đã được kích hoạt tại thủ đô của Ukraine.

Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo hôm 5/7 rằng, đã có những thông tin tình báo cho biết khả năng Nga đang “chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới” nhằm vào Kiev.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin từ phía Ukraine.

Trước đó, hôm 2/7, Nga cũng đã tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào Kiev khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ là một trong những nội dung chính tại hội nghị Thượng đỉnh NATO bắt đầu vào ngày 7/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc xung đột này có những diễn biến phức tạp những tuần gần đây. Lực lượng Nga đã tăng cường các hoạt động nhằm củng cố vị thế tại vùng Donetsk ở phía đông Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cảng và nhà máy quân sự.

Trong ngày 4/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump kéo dài gần 90 phút. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, tại cuộc nói chuyện, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa đề nghị giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phan Tùng/VOV.VN
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