Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine

Tuy nhiên, Moscow cho rằng Washington cần làm rõ những nội dung đã được thảo luận trước khi đưa ra các đề xuất mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

Phát biểu ngày 27/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow luôn sẵn sàng xem xét các ý tưởng và sáng kiến mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi tái khẳng định thiện chí tham gia các cuộc thảo luận và sẵn sàng xem xét mọi đề xuất, ý tưởng. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối điều đó", bà Zakharova nói.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, trước khi đưa ra bất kỳ sáng kiến mới nào, Washington cần làm rõ những nội dung đã được thảo luận trước đó, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại Anchorage.

"Trước khi bàn về những điều mới, những vấn đề chưa từng được nêu ra hoặc chưa được định hình, có lẽ trước hết cần làm rõ các nội dung đã được thảo luận trước đây, đặc biệt là những cuộc trao đổi liên quan đến các ý tưởng đã được đưa ra", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà Zakharova cũng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 8/2025, trong đó cho biết Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi về các đề xuất do Moscow đưa ra nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Rubio, phía Ukraine đã bác bỏ cách tiếp cận mà Nga đề xuất.

Hôm 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm. Hai bên trao đổi về nhiều vấn đề song phương và quốc tế, bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine.