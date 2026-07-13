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Nga cáo buộc phương Tây muốn "xóa bỏ" văn hóa Nga, viết lại lịch sử

Thứ Hai, 09:43, 13/07/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách xóa bỏ văn hóa Nga và viết lại lịch sử nhằm ngăn cản nước này kết nối sức mạnh từ quá khứ.

Trong cuộc phỏng vấn với blogger Olga Blagoveshchenskaya, bà Zakharova nói: "Tôi tin rằng đó là lý do họ muốn viết lại lịch sử của chúng ta. Họ phá hủy các tượng đài, tìm cách xóa bỏ văn hóa và về cơ bản tước đi cơ hội để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng của mình trong không gian thông tin. Chúng ta vẫn luôn làm điều đó, nhưng lại phải đối mặt với sự công kích dữ dội. Mục tiêu của họ là khiến chúng ta không thể tìm thấy sức mạnh từ lịch sử của mình, quay lưng với quá khứ, lãng quên và viết lại nó".

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Bà Zakharova cũng thừa nhận rằng những nỗ lực này "đôi khi đã thành công". Tuy nhiên, theo bà, Nga nhiều lần khôi phục được sự kết nối với lịch sử của mình.

"Sau đó, chúng ta lại khôi phục mối liên hệ với lịch sử, một lần nữa cảm nhận được tổ tiên, hiểu về quá khứ của mình, nhận thức rằng nhiều biến cố khác nhau đã xảy ra và từ đó tìm lại được sức mạnh", bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, chính trị đến văn hóa và thông tin. Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây tiến hành các chiến dịch nhằm làm suy giảm ảnh hưởng của Nga, trong khi các nước phương Tây khẳng định những biện pháp của họ nhằm đáp trả các hành động của Nga.

 

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo TASS
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