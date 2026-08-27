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Nga nói việc Giám đốc CIA thăm Moscow là “bình thường”

Thứ Năm, 22:19, 27/08/2026
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VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.

Hôm 25/8, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã có chuyến thăm Moscow và làm việc với các đối tác Nga. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin xác nhận đã gặp ông Ratcliffe trong thời gian ông này ở Moscow. Ông Naryshkin cho biết các cuộc thảo luận như vậy giữa những người đứng đầu cơ quan tình báo là một phần “công việc thường xuyên” và diễn ra gần như hàng tuần.

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Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin. (Ảnh: TASS)

“Dù trực tiếp hay trực tuyến, những cuộc gặp như vậy đều là một phần công việc của chúng tôi”, ông Naryshkin nhấn mạnh rằng ông gặp gỡ “gần như hàng tuần” với lãnh đạo tình báo từ “mọi châu lục trên thế giới”.

Ông Naryshkin cho biết đã thảo luận các nội dung tình báo với Giám đốc CIA, cho rằng công việc của các cơ quan tình báo là vấn đề khá tế nhị và mang tính chuyên môn cao.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết chuyến đi tới Nga của Giám đốc CIA mang tính chất “bán thường lệ”.

“Ông ấy đang ở đó, bạn biết đấy, theo kiểu bán thường lệ thôi. Tôi không muốn làm mọi người thất vọng”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ các đồn đoán cho rằng ông Ratcliffe đến Moscow vì căng thẳng gia tăng với NATO hay tình hình liên quan đến Iran.

Phan Tùng/VOV.VN
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