Thời sự quốc tế sáng 11/7: Nga dội hỏa lực, phá hủy kho đạn Ukraine

Xem thêm: Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-9, tầm bắn tới 855 km
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và làm suy giảm tiềm lực quân sự của Nga.
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VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.
VOV.VN - Ngày 10/7, Trợ lý Tổng thống Nga - Nikolai Patrushev cho rằng, Mỹ và Tổng thống Donald Trump mong muốn tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine, trong khi một số lực lượng chính trị ở châu Âu đang cản trở tiến trình hòa bình.
VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
VOV.VN - Sau khi thỏa thuận sơ bộ với Iran đổ vỡ và các cuộc không kích không đạt mục tiêu, Tổng thống Donald Trump đứng trước 4 lựa chọn đầy rủi ro.
VOV.VN - Sau khi thỏa thuận sơ bộ với Iran đổ vỡ và các cuộc không kích không đạt mục tiêu, Tổng thống Donald Trump đứng trước 4 lựa chọn đầy rủi ro.