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Thời sự quốc tế sáng 11/7: Nga dội hỏa lực, phá hủy kho đạn Ukraine

Thứ Bảy, 08:40, 11/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, quân đội Nga đã nhắm trúng một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào khu vực Kiev hồi đầu tuần này. Một cuộc điều tra về vụ tấn công đang được tiến hành.

Xem thêm: Ukraine sắp thử tên lửa đạn đạo FP-9, tầm bắn tới 855 km

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Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tăng cường năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và làm suy giảm tiềm lực quân sự của Nga.

PV/VOV.VN
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