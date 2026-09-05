Nga tạm dừng không kích Kiev trước chuyến thăm của các phái viên Mỹ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.

Đoàn xe chở các đặc phái viên Mỹ từ Sân bay Quốc tế Vnukovo ở Moscow ngày 5/9/2026. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của 2 phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ Nhật (6/9).

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo, phía Ukraine sẽ ngừng các đòn không kích trong thời gian đoàn phái viên Mỹ làm việc.

Chuyến công du ngoại giao con thoi này diễn ra giữa lúc các cuộc tập kích đường không giữa hai bên liên tục leo thang sau 4 năm rưỡi xung đột. Trước thời điểm lệnh ngừng không kích, cả Nga và Ukraine đều ghi nhận các đợt tấn công dữ dội sâu trong lãnh thổ của nhau.