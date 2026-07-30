Nga không kích dữ dội Kiev, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

Các nhân chứng cho biết đã có nhiều tiếng nổ ở Kiev trong sáng 30/7. Một vài địa điểm không có dân cư sinh sống bốc cháy. Hầu hết các vùng của Ukraine đã ban hành cảnh báo không kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường một khu dân cư bị trúng tên lửa của Nga ở vùng Kiev, Ukraine ngày 25/7 (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskiy cũng khẳng định sự an toàn của người dân Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn lòng của các đồng minh trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho nước này. Tổng thống Ukraine vừa trở về nước sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, Mỹ đã đồng ý cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa Patriot.

Trong khi đó, Ba Lan, một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, có chung biên giới với Ukraine, ngày 29/7, đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga.

Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay chiến đấu và một máy bay cảnh báo sớm của nước này đã bắt đầu hoạt động trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và hệ thống trinh sát radar đã đạt trạng thái sẵn sàng. Phía Ba Lan nhấn mạnh rằng các hành động này mang tính chất phòng ngừa.