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Thời sự quốc tế trưa 5/9: UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine

Thứ Bảy, 14:36, 05/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế 5/9: UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine; Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine; Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz...

Xem thêm: Ông Trump hé lộ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

PV/VOV.VN
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