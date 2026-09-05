Thời sự quốc tế trưa 5/9: UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine
Thứ Bảy, 14:36, 05/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế 5/9: UAV Nga tập kích trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine; Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine; Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz...
VOV.VN - Nga lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-2, được Ukraine gọi là Iskander-1000, trong cuộc tập kích Kiev. Với tầm bắn khoảng 550 km, khả năng cơ động và thời gian bay chỉ vài phút, loại vũ khí này có thể khiến bài toán phát hiện bệ phóng và đánh chặn tên lửa của Ukraine trở nên khó khăn hơn.
VOV.VN - Nga lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-2, được Ukraine gọi là Iskander-1000, trong cuộc tập kích Kiev. Với tầm bắn khoảng 550 km, khả năng cơ động và thời gian bay chỉ vài phút, loại vũ khí này có thể khiến bài toán phát hiện bệ phóng và đánh chặn tên lửa của Ukraine trở nên khó khăn hơn.