Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

Thứ Hai, 06:27, 23/03/2026
VOV.VN - Theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích, lực lượng Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc huy động hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột Trung Đông đối với tình hình trong nước. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 22/3, ông cho biết ông có “linh cảm rất xấu”, đồng thời nhận định các nỗ lực ngoại giao, trong đó có cả các cuộc họp ba bên, liên tục bị trì hoãn do chiến sự tại Iran.

nga tung luc luong co gioi o at, mo man chien dich mua xuan tai donetsk hinh anh 1
Một bệnh viện bị phá hủy do pháo kích ở Donetsk. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky cũng cho rằng Nga có thể hưởng lợi từ việc xung đột kéo dài tại Trung Đông, khi giá dầu tăng và một số biện pháp trừng phạt đối với dầu thô Nga được nới lỏng, qua đó hỗ trợ nền kinh tế Moscow.

Trong khi đó, Nga đang gia tăng sức ép quân sự trên thực địa. Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động trên nhiều hướng, với số cuộc giao tranh trong những ngày gần đây vượt quá 200 mỗi ngày. 

Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hoạt động điều quân, pháo kích, không kích chiến thuật và việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) gia tăng trên toàn tuyến, cho thấy Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Một trong những trọng điểm giao tranh là khu vực Lyman, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trong vành đai phòng thủ quan trọng bảo vệ thành phố Sloviansk. Theo phía Ukraine, Nga đã triển khai gần 30 xe bọc thép cùng hơn 500 binh sĩ trong khu vực này, song các đợt tấn công đã bị đẩy lùi.

Giới phân tích nhận định quy mô các đợt tiến công hiện nay cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của Nga, chuyển từ các nhóm bộ binh nhỏ sang các đợt tấn công cơ giới quy mô lớn hơn cấp tiểu đoàn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho rằng Nga có thể đạt được một số bước tiến chiến thuật tại Donetsk trong năm nay, nhưng khó có khả năng kiểm soát toàn bộ vành đai phòng thủ của Ukraine. 

Ukraine hiện vẫn nắm giữ các vị trí địa hình cao ở phía đông Sloviansk, tạo lợi thế phòng thủ trước các đợt tiến công. Tuy nhiên, lực lượng này đang bị áp đảo về quân số trên phần lớn mặt trận và phụ thuộc đáng kể vào UAV để làm gián đoạn các đợt tấn công của đối phương.

Chiến trường Ukraine ngày càng bị chi phối bởi máy bay không người lái trinh sát và tấn công, khiến việc tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến trở nên khó khăn tại nhiều khu vực. Theo các binh sĩ Ukraine, sự hiện diện dày đặc của UAV từ cả hai phía đang khiến vùng kiểm soát chồng lấn giữa hai bên ngày càng mở rộng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Chiến tuyến rạn nứt, vùng xám lan rộng: Ukraine và Nga giằng co nghẹt thở
Chiến tuyến rạn nứt, vùng xám lan rộng: Ukraine và Nga giằng co nghẹt thở

VOV.VN - Chiến sự Ukraine bước vào mùa xuân 2026 với cục diện ngày càng phức tạp khi “vùng xám” mở rộng và ranh giới kiểm soát trở nên mờ nhạt. Trong khi Ukraine nỗ lực phản công để ổn định chiến tuyến, Nga vẫn duy trì sức ép, đẩy cuộc đối đầu vào thế giằng co khó lường.

Chiến tuyến rạn nứt, vùng xám lan rộng: Ukraine và Nga giằng co nghẹt thở

Chiến tuyến rạn nứt, vùng xám lan rộng: Ukraine và Nga giằng co nghẹt thở

VOV.VN - Chiến sự Ukraine bước vào mùa xuân 2026 với cục diện ngày càng phức tạp khi “vùng xám” mở rộng và ranh giới kiểm soát trở nên mờ nhạt. Trong khi Ukraine nỗ lực phản công để ổn định chiến tuyến, Nga vẫn duy trì sức ép, đẩy cuộc đối đầu vào thế giằng co khó lường.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân
Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới
Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới

VOV.VN - Quân đội Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công theo hướng Slavyansk-Kramatorsk. Theo các nguồn tin chiến trường, sau những đợt tiến công gần đây, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một khu vực khoảng 7 km² ở phía nam làng Fyodorovka Vtoraya.

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới

Nga tiến đánh cửa ngõ Slavyansk – Kramatorsk, Ukraine lập tuyến phòng thủ mới

VOV.VN - Quân đội Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tấn công theo hướng Slavyansk-Kramatorsk. Theo các nguồn tin chiến trường, sau những đợt tiến công gần đây, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một khu vực khoảng 7 km² ở phía nam làng Fyodorovka Vtoraya.

