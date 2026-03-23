Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột Trung Đông đối với tình hình trong nước. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 22/3, ông cho biết ông có “linh cảm rất xấu”, đồng thời nhận định các nỗ lực ngoại giao, trong đó có cả các cuộc họp ba bên, liên tục bị trì hoãn do chiến sự tại Iran.

Một bệnh viện bị phá hủy do pháo kích ở Donetsk. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky cũng cho rằng Nga có thể hưởng lợi từ việc xung đột kéo dài tại Trung Đông, khi giá dầu tăng và một số biện pháp trừng phạt đối với dầu thô Nga được nới lỏng, qua đó hỗ trợ nền kinh tế Moscow.

Trong khi đó, Nga đang gia tăng sức ép quân sự trên thực địa. Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động trên nhiều hướng, với số cuộc giao tranh trong những ngày gần đây vượt quá 200 mỗi ngày.

Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hoạt động điều quân, pháo kích, không kích chiến thuật và việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) gia tăng trên toàn tuyến, cho thấy Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Một trong những trọng điểm giao tranh là khu vực Lyman, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trong vành đai phòng thủ quan trọng bảo vệ thành phố Sloviansk. Theo phía Ukraine, Nga đã triển khai gần 30 xe bọc thép cùng hơn 500 binh sĩ trong khu vực này, song các đợt tấn công đã bị đẩy lùi.

Giới phân tích nhận định quy mô các đợt tiến công hiện nay cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của Nga, chuyển từ các nhóm bộ binh nhỏ sang các đợt tấn công cơ giới quy mô lớn hơn cấp tiểu đoàn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho rằng Nga có thể đạt được một số bước tiến chiến thuật tại Donetsk trong năm nay, nhưng khó có khả năng kiểm soát toàn bộ vành đai phòng thủ của Ukraine.

Ukraine hiện vẫn nắm giữ các vị trí địa hình cao ở phía đông Sloviansk, tạo lợi thế phòng thủ trước các đợt tiến công. Tuy nhiên, lực lượng này đang bị áp đảo về quân số trên phần lớn mặt trận và phụ thuộc đáng kể vào UAV để làm gián đoạn các đợt tấn công của đối phương.

Chiến trường Ukraine ngày càng bị chi phối bởi máy bay không người lái trinh sát và tấn công, khiến việc tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến trở nên khó khăn tại nhiều khu vực. Theo các binh sĩ Ukraine, sự hiện diện dày đặc của UAV từ cả hai phía đang khiến vùng kiểm soát chồng lấn giữa hai bên ngày càng mở rộng.