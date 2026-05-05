Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, theo quyết định của Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức tại Thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 9/5/2025. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quyết định này mang ý nghĩa tưởng niệm lịch sử, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong bối cảnh hiện nay. Phía Nga cũng bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ đáp lại bằng những bước đi tương tự, góp phần giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực hướng tới hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Nga sẽ tiến hành đòn tiến công tên lửa đáp trả với quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga.