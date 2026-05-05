Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Thứ Ba, 05:40, 05/05/2026
VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), Liên bang Nga quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày 8-9/5, thể hiện thiện chí nhân đạo và tưởng niệm lịch sử.

Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, theo quyết định của Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

nga tuyen bo ngung ban dip ky niem ngay chien thang 9 5 hinh anh 1
Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức tại Thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 9/5/2025. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quyết định này mang ý nghĩa tưởng niệm lịch sử, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong bối cảnh hiện nay. Phía Nga cũng bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ đáp lại bằng những bước đi tương tự, góp phần giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực hướng tới hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng  Nga tuyên bố, Nga sẽ tiến hành đòn tiến công tên lửa đáp trả với quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga.

 

Thu Hà/VOV-Moscow
Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn trong ngày bầu cử tại Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẵn sàng ngừng bắn trong ngày bỏ phiếu nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử, tuy nhiên hiện chưa có cuộc thảo luận nào liên quan đến việc tổ chức bầu cử trên thực tế tại Ukraine.

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẵn sàng ngừng bắn trong ngày bỏ phiếu nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử, tuy nhiên hiện chưa có cuộc thảo luận nào liên quan đến việc tổ chức bầu cử trên thực tế tại Ukraine.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

