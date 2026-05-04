Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

Những vụ tấn công này của Ukraine nằm trong số một loạt các cuộc tập kích của Kiev nhắm vào tài sản dầu mỏ của Nga gần đây.

Theo Thống đốc địa phương của Nga, Alexander Drozdenko, một cuộc tập kích UAV vào ban đêm đã gây ra hỏa hoạn tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic, cảng Primorsk.

Cảng này, do công ty dầu khí nhà nước Transneft của Nga điều hành, có khả năng xử lý hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày. Primorsk, nơi đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần vào tháng 3, nằm cách Ukraine hơn 997km, giữa biên giới Nga - Phần Lan và thành phố lớn thứ hai của Nga, Saint Petersburg.

UAV Ukraine đã tấn công các tàu chở dầu của Nga ngày càng thường xuyên hơn trong những tuần gần đây, khi Ukraine tìm cách làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Nga và trung hòa bớt những lợi ích tài chính của Nga kể từ khi chiến tranh Iran làm tăng giá dầu. Hai cảng chính của Nga ở Biển Baltic, bao gồm cả Primorsk, là mục tiêu chính của các cuộc không kích của Ukraine. Hai cảng này chiếm khoảng 40% lượng xuất khẩu dầu của Nga.

Thống đốc Drozdenko cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 3/5 không gây ra sự cố tràn dầu, nhưng không đưa ra bình luận nào thêm ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại vật chất.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy một số mục tiêu quân sự và các mục tiêu khác, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng cảng dầu.