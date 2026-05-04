中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

Thứ Hai, 06:25, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Những vụ tấn công này của Ukraine nằm trong số một loạt các cuộc tập kích của Kiev nhắm vào tài sản dầu mỏ của Nga gần đây.

ukraine tim cach huy diet ha tang van chuyen dau cua nga hinh anh 1
Một vụ cháy kho dầu Nga. Ảnh: Reuters.

Theo Thống đốc địa phương của Nga, Alexander Drozdenko, một cuộc tập kích UAV vào ban đêm đã gây ra hỏa hoạn tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic, cảng Primorsk.

Cảng này, do công ty dầu khí nhà nước Transneft của Nga điều hành, có khả năng xử lý hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày. Primorsk, nơi đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần vào tháng 3, nằm cách Ukraine hơn 997km, giữa biên giới Nga - Phần Lan và thành phố lớn thứ hai của Nga, Saint Petersburg.

UAV Ukraine đã tấn công các tàu chở dầu của Nga ngày càng thường xuyên hơn trong những tuần gần đây, khi Ukraine tìm cách làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Nga và trung hòa bớt những lợi ích tài chính của Nga kể từ khi chiến tranh Iran làm tăng giá dầu. Hai cảng chính của Nga ở Biển Baltic, bao gồm cả Primorsk, là mục tiêu chính của các cuộc không kích của Ukraine. Hai cảng này chiếm khoảng 40% lượng xuất khẩu dầu của Nga.

Thống đốc Drozdenko cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 3/5 không gây ra sự cố tràn dầu, nhưng không đưa ra bình luận nào thêm ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại vật chất.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy một số mục tiêu quân sự và các mục tiêu khác, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng cảng dầu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Nga Ukraine tập kích UAV vận chuyển dầu mỏ hạ tầng dầu mỏ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?
Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea
Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga
Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga

VOV.VN - Hơn 4 năm xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về UAV quân sự, cả trên khía cạnh công nghệ lẫn nghệ thuật tác chiến.

Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga

Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga

VOV.VN - Hơn 4 năm xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về UAV quân sự, cả trên khía cạnh công nghệ lẫn nghệ thuật tác chiến.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ