中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

Thứ Bảy, 07:59, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn tại kho chứa. Trong khi đó, các quan chức địa phương ở Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra vụ cháy và không có thương vong nào được báo cáo.

ukraine tuyen bo tan cong trung kho dau nga tren bien Den o tuapse hinh anh 1
Một vụ tập kích của UAV Ukraine. Ảnh: Telegram.

Cơ sở này đã bị tấn công trước đó vào các ngày 16/4, ngày 20/4 và ngày 28/4. Thống đốc khu vực, Veniamin Kondratyev, cho biết một đám cháy tại nhà máy lọc dầu của thành phố cũng đã được dập tắt vào thứ Năm, chưa đầy 24 giờ trước cuộc tấn công mới nhất.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục nhắm vào Ukraine.

Thị trưởng Serhii Nadal cho biết Nga đã tấn công thành phố Ternopil ở phía Tây Ukraine bằng hơn 50 UAV vào hôm 1/5. Ông cho biết các cuộc tấn công đã được ghi nhận tại các cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Thị trưởng Nadal cho biết thêm, ít nhất 10 người bị thương, trong khi một số khu dân cư vẫn bị mất điện do vụ tấn công quy mô lớn này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Tag: Xung đột Ukraine Nga Bộ Tổng tham mưu Ukraine tấn công kho dầu Nga Biển Đen
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?
Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong
Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin
Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

Ông Trump thảo luận việc ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ