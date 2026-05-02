Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

Thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn tại kho chứa. Trong khi đó, các quan chức địa phương ở Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra vụ cháy và không có thương vong nào được báo cáo.

Cơ sở này đã bị tấn công trước đó vào các ngày 16/4, ngày 20/4 và ngày 28/4. Thống đốc khu vực, Veniamin Kondratyev, cho biết một đám cháy tại nhà máy lọc dầu của thành phố cũng đã được dập tắt vào thứ Năm, chưa đầy 24 giờ trước cuộc tấn công mới nhất.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục nhắm vào Ukraine.

Thị trưởng Serhii Nadal cho biết Nga đã tấn công thành phố Ternopil ở phía Tây Ukraine bằng hơn 50 UAV vào hôm 1/5. Ông cho biết các cuộc tấn công đã được ghi nhận tại các cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Thị trưởng Nadal cho biết thêm, ít nhất 10 người bị thương, trong khi một số khu dân cư vẫn bị mất điện do vụ tấn công quy mô lớn này.