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Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Thứ Sáu, 17:11, 02/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Phát biểu tại phiên toàn thể kỳ họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Valdai ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin nói: “Chúng tôi hy vọng eo biển sẽ được mở cửa, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ đối với Iran - điều mà Iran đang theo đuổi và hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu”.

nga ung ho mo cua eo bien hormuz, do bo lenh trung phat iran hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể kỳ họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ Valdai ngày 1/10 (Nguồn : TASS)

Theo nhà lãnh đạo Nga, điều tương tự cũng cần được áp dụng đối với eo biển Bab el-Mandeb, khu vực có bờ biển do lực lượng Houthi kiểm soát. Ông khẳng định Nga hoàn toàn ủng hộ việc bảo đảm tự do hàng hải tại cả hai tuyến đường biển.

Tổng thống Putin đồng thời phản đối mọi hành động gây hấn và ủng hộ việc giải quyết tất cả các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, thông qua thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về việc mở cửa eo biển Hormuz trong khuôn khổ sáng kiến ngừng bắn, cho rằng các điều kiện do Tehran đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu.

Xung đột giữa Iran và Mỹ đã khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Đây là tuyến đường quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, các sản phẩm dầu và khí tự nhiên hóa lỏng, do đó việc gián đoạn giao thông qua eo biển đã gây sức ép tăng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới.

Hương Trà/VOV-Moscow
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