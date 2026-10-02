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Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

Thứ Sáu, 16:51, 02/10/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Trả lời báo chí ngày 1/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine không thể hiện xu hướng hướng tới một thỏa thuận mang tính tổng thể, trong khi các thỏa thuận từng phần không thể đưa Nga và Ukraine tới giải pháp hòa bình. “Chúng tôi không cần lệnh ngừng bắn, chúng tôi cần hòa bình”, ông Peskov nói, đồng thời khẳng định “Nga luôn sẵn sàng đàm phán”.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Nguồn: TASS)

Theo ông Peskov, lập trường này phù hợp với thông điệp Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày tại phiên họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Valdai. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga không cần một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Liên quan tình hình trên Biển Đen, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công mà nước này cho rằng Ukraine đã tiến hành nhằm vào các mục tiêu trên biển. Theo ông Peskov, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó một mục tiêu là ngăn chặn việc vận chuyển bằng đường biển các thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin cho rằng Nga không phải bên khởi đầu các cuộc tấn công này và tuyên bố Nga sẽ không dừng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Ukraine trên Biển Đen.

Về sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc liên quan khả năng tiến hành đàm phán giữa Nga và Ukraine về ngừng bắn trên Biển Đen, ông Peskov cho biết hiện chưa có nội dung cụ thể nào được đưa ra.

Hương Trà/VOV-Moscow
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