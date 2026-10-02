Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

Phát biểu tại phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23, ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã nhận thức được rằng trong trường hợp bị NATO tấn công trực tiếp, họ sẽ phải đối mặt với “một đối thủ có quy mô gấp hơn hai lần về số lượng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 (Ảnh: Valdai Discussion Club)

“Họ có tiềm năng kinh tế khổng lồ, tiềm năng quân sự khổng lồ. Thực tế, lực lượng và tài sản của chúng tôi sẽ không đủ lớn để chống lại mối đe dọa như vậy. Và chúng tôi sẽ phải sử dụng lợi thế cạnh tranh của mình trong cuộc đấu tranh này”, Tổng thống Nga Putin nói. Một trong những lợi thế cạnh tranh chính của Nga là khả năng tấn công.

“Vâng, tất nhiên, Pháp và Vương quốc Anh là các cường quốc hạt nhân. Chúng tôi hiểu điều đó, và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, không ai khác sở hữu khả năng tấn công mà Nga hiện có. Và đây là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho biết, Nga không đe dọa ai cả. Moscow chỉ đơn giản là đang tự vệ.

“Chúng tôi có những khả năng hiện đại mới, bao gồm các hệ thống xuyên phá phòng thủ tên lửa hoàn toàn mới, vũ khí tầm trung tiên tiến và các hệ thống hiện đại mà các quốc gia khác chưa sở hữu”, ông nói. “Tất cả các cường quốc hạt nhân đều là những quốc gia có công nghệ tiên tiến. Họ sẽ có nó vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng hiện tại thì không, chỉ có chúng tôi mới có”, Tổng thống Putin nhấn mạnh về lợi thế của Nga trong cuộc chạy đua này.

Bên cạnh đó, trong khi xây dựng các cơ sở mới, Nga đang tính đến các phương pháp chiến tranh hiện đại. “Tôi đảm bảo với các bạn, chúng tôi hiện đang xem xét điều này, và khi xây dựng các doanh nghiệp mới trong lĩnh vực này, chúng tôi đang tính đến các phương pháp chiến tranh hiện đại và làm mọi thứ có thể để đảm bảo chúng được đặt ở những khu vực an toàn nhất có thể”, người đứng đầu nước Nga tuyên bố.