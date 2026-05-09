Nga và UAE trao đổi về tình hình quanh eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại, tránh leo thang xung đột và thúc đẩy giải pháp ổn định, lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã trao đổi về tình hình Eo biển Hormuz, bao gồm các thảo luận liên quan trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phía Nga nhấn mạnh, cần tập trung ủng hộ các nỗ lực đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, đồng thời khẳng định, Nga phản đối mọi hành động làm phương hại triển vọng ổn định, thông qua việc tái diễn các hoạt động quân sự, gây tổn hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran cũng như các nước Ả Rập lân cận.

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, hướng tới phối hợp lập trường của các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho khu vực. Nhân dịp này, Ngoại trưởng UAE chúc mừng Nga trước thềm Ngày Chiến thắng 9/5.