Nga và UAE trao đổi về tình hình quanh eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 06:31, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã thảo luận về tình hình xung quanh Eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại, tránh leo thang xung đột và thúc đẩy giải pháp ổn định, lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã trao đổi về tình hình Eo biển Hormuz, bao gồm các thảo luận liên quan trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

nga va uae trao doi ve tinh hinh quanh eo bien hormuz hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phía Nga nhấn mạnh, cần tập trung ủng hộ các nỗ lực đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, đồng thời khẳng định, Nga phản đối mọi hành động làm phương hại triển vọng ổn định, thông qua việc tái diễn các hoạt động quân sự, gây tổn hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran cũng như các nước Ả Rập lân cận.

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, hướng tới phối hợp lập trường của các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho khu vực. Nhân dịp này, Ngoại trưởng UAE chúc mừng Nga trước thềm Ngày Chiến thắng 9/5. 

Thu Hà/VOV-Moscow
Thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump trong đàm phán hòa bình với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dường như đang nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng quân sự tinh nhuệ hiện nắm vai trò trung tâm trong bộ máy quyền lực Iran lại không vội vàng.

Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo Hormuz và các vùng biển lân cận, khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa 2 bên được cho là đang rất cận kề.

Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu tăng vọt sau khi giao tranh Mỹ - Iran tái diễn

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 9/5, giá dầu Brent đạt mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,23%, sau khi tăng tới 3% trong phiên giao dịch. Trong khi đó, giá dầu WTI đạt ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,64%.

