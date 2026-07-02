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Ngân hàng Thế giới nâng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao

Thứ Năm, 20:03, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 1/7 đã công bố cập nhật phân loại thu nhập quốc gia năm 2026, trong đó chính thức đưa Việt Nam từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, phản ánh những thành quả tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập của Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo WB, việc phân loại được thực hiện hàng năm dựa trên tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của năm trước, tính theo phương pháp Atlas, nhằm hạn chế tác động của biến động tỷ giá hối đoái. Trong đợt cập nhật năm nay, GNI bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 USD trong năm 2025, vượt ngưỡng 4.636 USD để được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

ngan hang the gioi nang viet nam len nhom quoc gia co thu nhap trung binh cao hinh anh 1
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, DC, Mỹ. Nguồn: World Bank

Theo hệ thống phân loại mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết tháng 6/2027, WB chia các nền kinh tế thành bốn nhóm. Theo đánh giá của WB, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững nhất khu vực trong những năm gần đây. Với mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15% trong cả hai năm 2024 và 2025, trong khi GDP tăng lần lượt 7% và 8%. Giai đoạn 2021–2025, tổng thu nhập quốc dân tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, việc mở rộng quy mô sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài và sự phục hồi của thương mại toàn cầu cũng góp phần giúp thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng nhanh, đưa quốc gia vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình cao do WB quy định.

Trong đợt cập nhật năm nay, ngoài Việt Nam còn có Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Togo cũng được chuyển từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp.

Ngân hàng Thế giới cho biết việc cập nhật phân loại thu nhập được thực hiện vào ngày 1/7 hằng năm và áp dụng đối với 218 nền kinh tế trên thế giới. Kết quả phân loại được sử dụng rộng rãi làm cơ sở tham chiếu cho các chính phủ, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu trong đánh giá trình độ phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xác định khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ phát triển từ các định chế tài chính quốc tế.

Theo WB, kể từ năm 1987 đến nay, tỷ lệ các nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập thấp trên toàn cầu đã giảm từ 30% xuống còn 11%, cho thấy nhiều quốc gia đã đạt được những bước tiến đáng kể về phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân.

Quang Trung/VOV-Washington
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