Chuyên gia: Trung Quốc gia nhập các nước có thu nhập cao chậm nhất vào năm 2027

Tuyên bố của ông Lâm Nghị Phu về thu nhập của Trung Quốc được đưa ra trong một báo cáo tại lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu kinh tế học cấu trúc mới An Huy ở thành phố Hợp Phì.

Ông cho biết: “Hiện nay, ngưỡng đối với các quốc gia thu nhập cao là thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt mức 13.935 USD. Chúng ta chỉ chênh khoảng 135 USD. Có thể muộn nhất vào năm tới, chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng này, trở thành quốc gia có thu nhập cao”.

Theo tiêu chuẩn phân loại mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) cho năm tài chính 2026 công bố tháng 7/2025, ngưỡng đối với các nền kinh tế thu nhập cao là Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người trên 13.935 USD, giảm nhẹ so với mức 14.005 USD của năm tài chính trước đó. Theo ông Lâm Nghị Phu, Trung Quốc hiện cách ngưỡng này “chỉ một bước”.

Thông cáo của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 2/2026 cho thấy, GNI của nước này đã tăng 5,1% so với năm trước trong năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt 99.665 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 13.953 USD, về cơ bản ngang bằng với ngưỡng thu nhập cao. Thông thường, cách biệt giữa GNI bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người của Trung Quốc nằm trong phạm vi 0,5%.

Trong khi đó, GDP của Trung Quốc đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước trong quý I/2026. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của nền kinh tế thứ hai thế giới lên 5,2%, khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới có dự báo tăng trưởng điều chỉnh tăng, tạo nền tảng cho việc tiếp tục tăng thu nhập.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lâm Nghị Phu đưa ra dự đoán như vậy. Tại kỳ họp “Lưỡng hội” năm 2024, ông từng tuyên bố, chỉ cần Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 5%, nước này có thể vượt qua ngưỡng thu nhập cao sớm nhất là vào năm 2025 hoặc muộn hơn là năm 2026.

Ngân hàng Thế giới thường điều chỉnh ngưỡng phân loại thu nhập vào tháng 7 hàng năm. Việc Trung Quốc có được xếp vào nhóm nền kinh tế thu nhập cao hay không phụ thuộc vào kết quả phân loại chính thức hàng năm của WB. Cư dân mạng Trung Quốc phản ứng khá thận trọng trước thông tin này.