“Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 thế giới” tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc

Thứ Tư, 15:22, 13/05/2026
VOV.VN - Ngày 12/5, Ấn Độ đã ban hành quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, như một phần trong nỗ lực hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Theo sắc lệnh được ban hành, Chính phủ Ấn Độ đã áp đặt thuế hải quan cơ bản 10% và phí phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp (AIDC) 5% đối với vàng và bạc nhập khẩu, nâng mức thuế nhập khẩu thực tế từ 6% lên 15%.

Mức thuế cao hơn có thể làm giảm nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn thứ hai thế giới, song có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ và hỗ trợ đồng nội tệ rupee - một trong những đồng tiền đang “mất giá” nhiều nhất châu Á.

Theo ông Surendra Mehta, Tổng thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ, quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với vàng bạc của chính phủ nằm trong dự báo của Hiệp hội, khẳng định điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua sắm. Một số quan chức cho biết, thuế nhập khẩu cao hơn cũng có thể làm sống lại nạn buôn lậu, vốn đã giảm bớt sau khi Ấn Độ cắt giảm thuế quan vào giữa năm 2024.

quoc gia tieu thu lon thu 2 the gioi tang manh thue nhap khau vang, bac hinh anh 1
Một cửa hàng vàng Ấn Độ vắng khách. Ảnh: ANI

Trên thực tế, nhu cầu vàng, đặc biệt là cho mục đích đầu tư, đã tăng lên ở Ấn Độ trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh gần đây và lợi nhuận từ thị trường chứng khoán giảm trong năm qua.

Tháng trước, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng của Ấn Độ đã tăng vọt 186% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I năm nay, đạt mức kỷ lục 20 tấn. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, Ấn Độ đã cố gắng hạn chế nhập khẩu vàng và bắt đầu áp thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST) 3% đối với vàng và bạc nhập khẩu, khiến các ngân hàng phải tạm ngừng nhập khẩu trong hơn một tháng. Kết quả là nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 4 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm. Hiện các ngân hàng đã nhập khẩu vàng trở lại, song việc tăng thuế sẽ khiến việc nhập khẩu vàng, bạc bị chậm lại.

Sau khi sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu vàng, bạc được ban hành, giá vàng và bạc tại Ấn Độ đã tăng mạnh, khoảng 6% trong hai ngày nay.

Trước đó hồi cuối tuần, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân tránh mua vàng trong một năm để giúp bảo vệ dự trữ ngoại hối.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Hơn 5 tấn vàng và 8 tấn bạc bị kẹt ở hải quan Ấn Độ

VOV.VN - Hơn 5 tấn vàng và khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu đang bị “mắc kẹt” ở hải quan Ấn Độ, do chưa có giấy cấp phép chính thức từ Tổng cục Ngoại thương (DGFT). Các ngân hàng Ấn Độ cũng đã phải tạm dừng các đơn đặt hàng mới để nhập khẩu vàng và bạc từ nước ngoài.

Vụ án Mailisa: Lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng

VOV.VN - Chiều 3/4, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) thông tin đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 300 lượng vàng, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong vụ án xảy ra tại Công ty thẩm mỹ viện Mailisa.

Ấn Độ: Nhu cầu mua vàng trong dịp lễ hội giảm vì giá vàng cao

VOV.VN - Nhu cầu vàng tại Ấn Độ thấp hơn bình thường vào hôm qua trong dịp lễ hội mua vàng lớn thứ hai của nước này. Giá vàng tăng mạnh khiến người tiêu dùng giảm mua.

