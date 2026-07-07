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Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

Thứ Ba, 20:03, 07/07/2026
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VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Theo đại diện NDRC, quy mô ngành AI của Trung Quốc tiếp tục mở rộng ổn định, tốc độ ứng dụng gia tăng nhanh, nhiều chỉ số cốt lõi đạt bước đột phá. Năm 2025, quy mô ngành đã vượt quả 1.000 tỷ nhân dân tệ.

nganh tri tue nhan tao trung quoc du kien tang truong tren 30 trong nam 2026 hinh anh 1
Robot và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng xâm nhập sâu vào đời sống tại Trung Quốc

Ông Vương Nhược Mông, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới và Phát triển Công nghệ cao thuộc NDRC, cho biết tại hội nghị lần này, Trung Quốc sẽ công bố hai kết quả quan trọng, gồm bộ sưu tập các nghiên cứu điển hình với chủ đề “Trung Quốc thông minh – Lợi ích cho thế giới” và “Kế hoạch hành động hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo”.

Trong đó, bộ sưu tập tập điển hình bao phủ hơn 20 quốc gia tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, liên quan đến các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và nghiên cứu khoa học. Kế hoạch hành động hợp tác tập trung vào 8 nội dung, gồm phổ cập năng lực tính toán, chia sẻ hệ sinh thái mã nguồn mở, ứng dụng AI và tăng cường hợp tác quản trị an toàn.

Hiện Trung Quốc đã triển khai hơn 30 cơ sở thử nghiệm ứng dụng AI cấp quốc gia, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước mở hơn 1.000 kịch bản ứng dụng. Tỷ lệ thâm nhập AI trong các ngành trọng điểm đã vượt 80%.

Đáng chú ý, năm 2025, lượng xuất xưởng các thiết bị đầu cuối thông minh như điện thoại AI, máy tính AI đã vượt 100 triệu sản phẩm và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong năm nay, với doanh số lần đầu tiên có thể vượt các sản phẩm không tích hợp AI. Bên cạnh đó, các trợ lý văn phòng AI bản địa ghi nhận hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng, với số lượng gọi mã token trung bình hàng ngày lên tới hàng trăm nghìn tỷ, cho thấy sự bùng nổ trong nhu cầu sử dụng.

Trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh đổi mới tự chủ, tập trung vào các công nghệ then chốt như mô hình, dữ liệu và năng lực tính toán, đồng thời mở rộng các kịch bản ứng dụng có giá trị cao.

Bên cạnh đó, nước này cũng chú trọng tác động của AI đối với việc làm, thúc đẩy tạo ra việc làm mới và nâng cao hiệu quả các ngành nghề truyền thống, đặc biệt trong các lĩnh vực nguy hiểm, nặng nhọc.

Ngoài ra, ông Vương Nhược Mông cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về AI, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực công nghệ, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm kiểm soát các rủi ro như lạm dụng dữ liệu, giả mạo công nghệ và xâm phạm quyền riêng tư.

Đây là những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm xã hội và yêu cầu quản trị đặt ra đối với một công nghệ có sức ảnh hưởng ngày càng to lớn.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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