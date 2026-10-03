Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo

Cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai tới Tel Aviv hôm 30/9 từng bị loại khỏi chương trình đào tạo tại hãng hàng không quốc gia Oman do những lo ngại liên quan tới quan điểm cực đoan, CNN dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết.

Một nguồn tin ngoại giao trong khu vực nói với CNN rằng người này từng làm việc tại Oman Air nhưng bị loại khỏi chương trình đào tạo vào năm ngoái do có những quan ngại về tư tưởng cực đoan và sau đó được bố trí sang một vị trí khác tại hãng.

Hành khách rời máy bay của FlyDubai. Ảnh: AP

Theo một nguồn tin khác, nghi phạm là công dân Oman, sinh tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có cha là người Oman và mẹ là người Syria. Người này từng sinh sống nhiều năm tại UAE. Một quan chức Israel cũng xác nhận danh tính của nghi phạm.

Sau sự cố, nghi phạm được chuyển từ Saudi Arabia - nơi chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp - sang UAE để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến hành vi khủng bố.

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nhà chức trách nghi ngờ người này từng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng hiện chưa công bố kết luận cuối cùng về động cơ của vụ việc.

Một quan chức Israel cho biết nghi phạm mới làm việc cho Flydubai khoảng 8 tháng. Một nguồn tin khác nói rằng trước đó người này từng làm việc cho Royal Air Maroc, hãng hàng không quốc gia Morocco.

Những thông tin mới làm dấy lên thêm câu hỏi về quy trình kiểm tra lý lịch và đánh giá an ninh trong tuyển dụng nhân sự hàng không, đặc biệt với các vị trí trực tiếp tham gia điều khiển máy bay.

CNN cho biết đã liên hệ Oman Air, Royal Air Maroc và cơ quan truyền thông của chính quyền Dubai để tìm hiểu thêm về vụ việc. Trong khi đó, Flydubai cho biết hãng chưa thể đưa ra bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Một vấn đề khác đang được phía Israel làm rõ là việc một công dân Oman - quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - có thể tham gia tổ bay trên chuyến bay tới Tel Aviv như thế nào, trong bối cảnh Israel áp dụng các biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt.

Theo một quan chức Israel, nhiều cơ quan của nước này, trong đó có Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet, cơ quan tình báo Mossad, quân đội và Bộ Giao thông, đang phối hợp điều tra quá trình nghi phạm được bố trí trong tổ bay của chuyến Flydubai tới Tel Aviv.

Cuộc điều tra hiện tập trung vào lý lịch nghề nghiệp của nghi phạm, quá trình tuyển dụng cũng như những khâu kiểm tra an ninh trước khi người này được phép tham gia chuyến bay.