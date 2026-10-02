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Ông Trump cảnh báo phản ứng cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai

Thứ Sáu, 07:02, 02/10/2026
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VOV.VN - Ông Trump cảnh báo Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ nếu Tehran bị xác định có liên quan vụ việc trên chuyến bay Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 cảnh báo sẽ phản ứng cứng rắn nếu Iran bị xác định có liên quan vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có cân nhắc đáp trả Iran nếu cuộc điều tra phát hiện Tehran có liên quan vụ việc hay không, ông Trump nói: “Họ sẽ bị đáp trả rất mạnh”.

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Ông Trump cảnh báo phản ứng cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai. Ảnh: AP

Chuyến bay FZ1073 trước đó phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tabuk của Saudi Arabia sau khi xảy ra xô xát trong buồng lái. Flydubai cho biết các thành viên phi hành đoàn đã can thiệp để kiểm soát tình hình trước khi máy bay được chuyển hướng và hạ cánh an toàn. Hãng sau đó tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian cơ quan chức năng điều tra.

Ngày 30/9, Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi “rất kỹ” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ việc. Theo ông Trump, viên cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố” hoặc “một kẻ tâm thần” và đã dùng dao đâm cơ trưởng.

Ông Trump cho biết cơ trưởng bị thương nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mở cửa buồng lái và kêu cứu. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cửa buồng lái được chế tạo rất chắc chắn và không thể mở từ bên ngoài.

Theo lời kể của ông Trump, một hành khách Israel làm nghề sửa ống nước đã tham gia can thiệp trong tình huống khẩn cấp. Người này được cho là đã tiến vào buồng lái sau khi nghe thấy tiếng động bất thường, kéo viên cơ phó khỏi ghế và cùng một số hành khách khác khống chế đối tượng.

Ông Trump cho biết vào thời điểm đó, máy bay đang chúi xuống với góc lớn. Hành động của các thành viên tổ bay và hành khách đã góp phần kiểm soát tình hình trước khi máy bay được đưa tới hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Hiện chưa có thông tin công khai xác nhận Iran có liên quan vụ việc. Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra động cơ của viên cơ phó cũng như toàn bộ diễn biến trên chuyến bay.

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Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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