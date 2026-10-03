UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”

Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối 2/10, ông Anwar Gargash - Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed cho rằng, hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ nhằm ngăn cơ phó cướp máy bay để lao xuống đất, “đã thể hiện ý nghĩa của sự dũng cảm khi đối mặt với hành động khủng bố nguy hiểm và tiềm ẩn hậu quả thảm khốc”.

Đây được coi là lần đầu tiên giới chức UAE cũng như các bên liên quan, đánh giá một cách chính thức sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Flydubai từ UAE tới Israel hôm 30/9, là hành động khủng bố, dù kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc vẫn chưa được công bố.

Một chiếc máy bay chở khách Flydubai trên bầu trời UAE. (Ảnh: Reuters)

Liên quan tiến trình điều tra này, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết, giới chức Israel nhiều khả năng sẽ tham gia quá trình thẩm vấn viên cơ phó - người đã dùng dao bấm tấn công cơ trưởng của chuyến bay nhằm giành quyền kiểm soát để lao máy bay xuống đất. Viên cơ phó này đã được chuyển từ Saudi Arabia về UAE hôm 1/10, dưới sự giám sát của đội an ninh UAE. Tuy nhiên, thông tin về việc các quan chức Israel tham gia thẩm vấn viên cơ phó, chưa được giới chức UAE xác nhận.

Trước đó, như tin đã đưa, cơ phó của chuyến bay FZ1073 (hãng Flydubai) chở theo 174 hành khách, đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng, hòng đoạt quyền kiểm soát máy bay. Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay đang trên hành trình từ Dubai, UAE đến Tel Aviv, Israel sáng sớm 30/9. Phần lớn hành khách là công dân Israel.

Cơ trưởng cùng một số hành khách đã khống chế được cơ phó, duy trì quyền kiểm soát máy bay. Chiếc máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Tabuk, Tây Bắc Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách an toàn và đã được chuyển đến Israel trong cùng ngày trên 2 chuyến bay khác của Flydubai.

Trong một tuyên bố chính thức ngày 2/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nếu có bất kỳ bên nào đứng đằng sau âm mưu của viên cơ phó người Oman, cái giá mà bên đó phải hứng chịu sẽ rất đắt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo nếu Iran bị phát giác liên quan vụ tấn công, Tehran sẽ phải trả đắt vì điều này.