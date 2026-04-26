Nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là ai?

Theo các nguồn thực thi pháp luật, nghi phạm Cole Tomas Allen bị bắt giữ sau tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, từng làm giáo viên bán thời gian đồng thời phát triển trò chơi điện tử.

Nghi phạm Cole Tomas Allen trong vụ nổ súng tại tiệc phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: X

Dữ liệu công khai cho thấy Allen từng là giáo viên tại C2 Education – một công ty luyện thi và gia sư tại Mỹ. Thậm chí, anh này từng được đơn vị vinh danh là “giáo viên của tháng” vào cuối năm 2024.

Theo hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến, Allen tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017, trước khi lấy bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Tiểu bang California-Dominguez Hills vào năm 2025.

Ngoài công việc giảng dạy, Allen còn tự nhận là nhà phát triển game độc lập. Anh được cho là đã phát hành một trò chơi mang tên Bohrdom trên nền tảng Steam với giá bán 1,99 USD, đồng thời đang phát triển một dự án khác có tên tạm thời “First Law”.

Theo hồ sơ Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Allen từng quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 10/2024.

Trong thời gian là sinh viên tại Caltech, Allen từng xuất hiện trên truyền thông địa phương năm 2017 khi phát triển nguyên mẫu hệ thống phanh khẩn cấp cho xe lăn.

Sau vụ việc, các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã có mặt bên ngoài một căn nhà được cho là liên quan đến Allen tại Torrance. Khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ nổ súng gây chấn động tại sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao Mỹ.