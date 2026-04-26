  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là ai?

Chủ Nhật, 15:44, 26/04/2026
VOV.VN - Nghi phạm trong vụ nổ súng gây hoang mang tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được cơ quan chức năng xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống tại Torrance – khu vực ven biển thuộc vùng Nam Vịnh (South Bay), giáp Los Angeles.

Theo các nguồn thực thi pháp luật, nghi phạm Cole Tomas Allen bị bắt giữ sau tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, từng làm giáo viên bán thời gian đồng thời phát triển trò chơi điện tử.

Nghi phạm Cole Tomas Allen trong vụ nổ súng tại tiệc phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: X

Dữ liệu công khai cho thấy Allen từng là giáo viên tại C2 Education – một công ty luyện thi và gia sư tại Mỹ. Thậm chí, anh này từng được đơn vị vinh danh là “giáo viên của tháng” vào cuối năm 2024.

Theo hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến, Allen tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017, trước khi lấy bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Tiểu bang California-Dominguez Hills vào năm 2025.

Ngoài công việc giảng dạy, Allen còn tự nhận là nhà phát triển game độc lập. Anh được cho là đã phát hành một trò chơi mang tên Bohrdom trên nền tảng Steam với giá bán 1,99 USD, đồng thời đang phát triển một dự án khác có tên tạm thời “First Law”.

Theo hồ sơ Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Allen từng quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 10/2024.

Trong thời gian là sinh viên tại Caltech, Allen từng xuất hiện trên truyền thông địa phương năm 2017 khi phát triển nguyên mẫu hệ thống phanh khẩn cấp cho xe lăn.

Sau vụ việc, các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã có mặt bên ngoài một căn nhà được cho là liên quan đến Allen tại Torrance. Khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ nổ súng gây chấn động tại sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao Mỹ.

Ông Trump đăng tải video nghi phạm chạy qua khu vực an ninh trước khi bị truy đuổi

VOV.VN - Theo hình ảnh từ đoạn video an ninh được Tổng thống Trump công bố, đối tượng được cho là đã di chuyển nhanh qua khu vực kiểm soát, trong khi các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ lập tức lao tới để ngăn chặn. Nghi phạm nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, cư trú tại Torrance, bang California (Mỹ).

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Cole Tomas Allen
Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo giới ở Nhà Trắng đối mặt nhiều cáo buộc liên bang

VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

