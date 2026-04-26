Cải chính

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

Chủ Nhật, 10:53, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Ông mô tả đây là “một người bệnh rất nặng” và nhấn mạnh nước Mỹ không muốn chứng kiến những vụ việc như vậy.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, người đàn ông này đã lao vào khu vực kiểm soát an ninh của sự kiện khi mang theo nhiều loại vũ khí. Nghi phạm sau đó bị các nhân viên mật vụ khống chế nhờ phản ứng nhanh chóng và dũng cảm. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đăng tải đoạn video về nghi phạm lên mạng xã hội, gọi người này là “kẻ côn đồ” và cáo buộc hắn đã “tấn công Hiến pháp nước Mỹ”.

Ông Trump cũng ca ngợi lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật đã xử lý tình huống “một cách đáng kinh ngạc”. Tổng thống cũng tiết lộ một đặc vụ đã bị bắn ở cự ly gần bằng “một khẩu súng rất mạnh”, nhưng may mắn sống sót nhờ áo chống đạn. Ông nói vừa nói chuyện với viên đặc vụ này và cho biết người đó đang trong tình trạng tốt, tinh thần phấn chấn.

Ông Trump kể lại khi nghe tiếng súng đầu tiên, ông tưởng đó chỉ là tiếng khay rơi trong khán phòng. Tuy nhiên, một số người nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong đó có Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Theo lời Tổng thống Mỹ, nghi phạm vẫn còn cách khá xa phòng tiệc khi lao tới từ khoảng cách khoảng hơn 45m.

Ông ca ngợi phản xạ của lực lượng an ninh khi rút súng và nổ súng khống chế đối tượng ngay khi người này tiếp cận. Ông cũng cho biết, nghi phạm hành động theo dạng “con sói đơn độc”.

Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và dự kiến các cáo trạng sẽ sớm được công bố. Ông Blanche nói các tội danh nhiều khả năng sẽ liên quan đến nổ súng, tàng trữ vũ khí trái phép và các hành vi phạm tội khác mà giới chức có thể chứng minh. Ông cũng xác nhận các cơ quan liên bang đang thực hiện nhiều lệnh khám xét liên quan đến vụ án.

Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án.

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh REuters.JPG

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng
Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng
Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán
Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

VOV.VN - Ngày 25/4, ông Trump tiết lộ rằng phía Iran đã nhanh chóng đưa ra đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi ông quyết định hủy chuyến đi tới Islamabad, Pakistan của nhóm đặc phái viên Mỹ.

Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

VOV.VN - Ngày 25/4, ông Trump tiết lộ rằng phía Iran đã nhanh chóng đưa ra đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi ông quyết định hủy chuyến đi tới Islamabad, Pakistan của nhóm đặc phái viên Mỹ.

