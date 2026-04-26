Phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Ông mô tả đây là “một người bệnh rất nặng” và nhấn mạnh nước Mỹ không muốn chứng kiến những vụ việc như vậy.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, người đàn ông này đã lao vào khu vực kiểm soát an ninh của sự kiện khi mang theo nhiều loại vũ khí. Nghi phạm sau đó bị các nhân viên mật vụ khống chế nhờ phản ứng nhanh chóng và dũng cảm. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đăng tải đoạn video về nghi phạm lên mạng xã hội, gọi người này là “kẻ côn đồ” và cáo buộc hắn đã “tấn công Hiến pháp nước Mỹ”.

Ông Trump cũng ca ngợi lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật đã xử lý tình huống “một cách đáng kinh ngạc”. Tổng thống cũng tiết lộ một đặc vụ đã bị bắn ở cự ly gần bằng “một khẩu súng rất mạnh”, nhưng may mắn sống sót nhờ áo chống đạn. Ông nói vừa nói chuyện với viên đặc vụ này và cho biết người đó đang trong tình trạng tốt, tinh thần phấn chấn.

Ông Trump kể lại khi nghe tiếng súng đầu tiên, ông tưởng đó chỉ là tiếng khay rơi trong khán phòng. Tuy nhiên, một số người nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong đó có Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Theo lời Tổng thống Mỹ, nghi phạm vẫn còn cách khá xa phòng tiệc khi lao tới từ khoảng cách khoảng hơn 45m.

Ông ca ngợi phản xạ của lực lượng an ninh khi rút súng và nổ súng khống chế đối tượng ngay khi người này tiếp cận. Ông cũng cho biết, nghi phạm hành động theo dạng “con sói đơn độc”.

Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và dự kiến các cáo trạng sẽ sớm được công bố. Ông Blanche nói các tội danh nhiều khả năng sẽ liên quan đến nổ súng, tàng trữ vũ khí trái phép và các hành vi phạm tội khác mà giới chức có thể chứng minh. Ông cũng xác nhận các cơ quan liên bang đang thực hiện nhiều lệnh khám xét liên quan đến vụ án.

Nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án.