Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo giới ở Nhà Trắng đối mặt nhiều cáo buộc liên bang

Theo bà Pirro, nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/4 tại tòa án liên bang. Bà nhận định dựa trên những thông tin ban đầu, có thể thấy người này mang ý định gây ra “càng nhiều thiệt hại và thương vong càng tốt”. Công tố viên liên bang cũng cho biết sẽ còn nhiều cáo buộc bổ sung khi giới chức tiếp tục thu thập chứng cứ trong bối cảnh vụ án vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nghi phạm nổ súng trong vụ việc xảy ra trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên tại Nhà Trắng. Ảnh: Donald Trump/Truth Social

Truyền thông Mỹ xác định nghi phạm là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California. Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Washington Jeff Carroll cho biết lực lượng chức năng đã đấu súng với nghi phạm tối 25/4 tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc thường niên của các phóng viên Nhà Trắng.

Theo ông Carroll, người đàn ông này đã lao qua chốt kiểm soát an ninh của Cơ quan Mật vụ tại sảnh khách sạn và bị các nhân viên mật vụ chặn lại. Sau đó, lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng khống chế đối tượng. Ông Carroll cho biết nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị.

Cũng theo giới chức, một sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Cơ quan Mật vụ đã bị trúng đạn vào áo giáp chống đạn trong lúc làm nhiệm vụ và được chuyển tới bệnh viện. Nhà chức trách mô tả người này đang trong tình trạng ổn định và tinh thần tốt.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng mật vụ và cơ quan chấp pháp trong việc bảo vệ an toàn cho những người tham dự sự kiện.

Vụ nổ súng xảy ra tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi có sự tham dự của Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ, Đệ nhất phu nhân cùng nhiều quan chức cấp cao, nghị sĩ và giới truyền thông. Hiện động cơ của nghi phạm vẫn chưa được công bố. Các cơ quan liên bang và địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc.