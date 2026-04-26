Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo giới ở Nhà Trắng đối mặt nhiều cáo buộc liên bang

Chủ Nhật, 11:15, 26/04/2026
VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Theo bà Pirro, nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/4 tại tòa án liên bang. Bà nhận định dựa trên những thông tin ban đầu, có thể thấy người này mang ý định gây ra “càng nhiều thiệt hại và thương vong càng tốt”. Công tố viên liên bang cũng cho biết sẽ còn nhiều cáo buộc bổ sung khi giới chức tiếp tục thu thập chứng cứ trong bối cảnh vụ án vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nghi phạm nổ súng trong vụ việc xảy ra trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên tại Nhà Trắng. Ảnh: Donald Trump/Truth Social

Truyền thông Mỹ xác định nghi phạm là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California. Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Washington Jeff Carroll cho biết lực lượng chức năng đã đấu súng với nghi phạm tối 25/4 tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc thường niên của các phóng viên Nhà Trắng.

Theo ông Carroll, người đàn ông này đã lao qua chốt kiểm soát an ninh của Cơ quan Mật vụ tại sảnh khách sạn và bị các nhân viên mật vụ chặn lại. Sau đó, lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng khống chế đối tượng. Ông Carroll cho biết nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị.

Cũng theo giới chức, một sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Cơ quan Mật vụ đã bị trúng đạn vào áo giáp chống đạn trong lúc làm nhiệm vụ và được chuyển tới bệnh viện. Nhà chức trách mô tả người này đang trong tình trạng ổn định và tinh thần tốt.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng mật vụ và cơ quan chấp pháp trong việc bảo vệ an toàn cho những người tham dự sự kiện.

Vụ nổ súng xảy ra tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi có sự tham dự của Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ, Đệ nhất phu nhân cùng nhiều quan chức cấp cao, nghị sĩ và giới truyền thông. Hiện động cơ của nghi phạm vẫn chưa được công bố. Các cơ quan liên bang và địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng
Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn
Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

Khoảnh khắc Tổng thống Trump cùng phu nhân được mật vụ Mỹ đưa đến nơi an toàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng Mật vụ Mỹ hộ tống rời khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một tiếng động lớn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng được sơ tán ngay sau đó.

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng
Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

