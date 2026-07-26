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Xe tải lao vào đám đông tại lễ hội LGBTQ+ ở Berlin, Đức khiến 17 người thương vong

Chủ Nhật, 09:41, 26/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang tham dự sự kiện LGBTQ+ diễn ra tối qua tại thủ đô Berlin, Đức. Vụ việc buộc nhà chức trách phải hủy các hoạt động còn lại của lễ hội chỉ vài giờ sau khi chương trình bắt đầu.

Theo cảnh sát Berlin, chiếc xe tải màu trắng lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 22 giờ, khu vực nằm cạnh tuyến đường đoàn diễu hành Christopher Street Day vừa đi qua trước đó, trước khi đâm vào một cây xanh. Một số nạn nhân bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường đã được phong tỏa để lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ và điều tra.

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Nhân viên cứu hộ và cảnh sát tập trung tại Berlin vào sáng sớm 26/7 sau vụ xe tải lao vào đám đông tại lễ hội LGBTQ+ khiến 17 người thương vong. Ảnh: AP

Hơn 2.200 cảnh sát đã được huy động bảo đảm an ninh cho lễ diễu hành và các hoạt động liên quan. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai nhân chứng, đồng thời xác minh thông tin cho rằng một số nạn nhân có thể bị thương do dao đâm. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về diễn biến cũng như động cơ của vụ việc. 

Bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tấn công, Thị trưởng Berlin Kai Wegner nhấn mạnh: “Berlin, một thành phố của tự do và đa dạng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và khẳng định những giá trị của mình. Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai cướp đi lối sống và tinh thần chung sống của thành phố. Hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chúng ta cần chờ kết quả điều tra để làm rõ động cơ đằng sau tội ác này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ theo dõi sát diễn biến vụ việc và tôi hoàn toàn tin tưởng cảnh sát Berlin sẽ làm việc không ngừng nghỉ để xác định thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý”.

Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video ghi lại tại hiện trường để phục vụ điều tra, đồng thời kích hoạt đường dây nóng hỗ trợ những người đang tìm kiếm bạn bè hoặc người thân. Christopher Street Day là một trong những lễ hội LGBTQ+ lớn nhất châu Âu, thu hút hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm. Toàn bộ các hoạt động còn lại của sự kiện đã bị hủy sau vụ việc.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Theo: AP
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