Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

Chủ Nhật, 05:38, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ trở lại Pakistan giữa lúc Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc thương lượng chưa đạt đột phá.

Hoài nghi được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu ra trong bài viết trên mạng xã hội X tối qua, ngay sau khi rời Pakistan để đến Oman, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước Pakistan, Oman và Nga.

ngoai truong araghchi tro lai pakistan, iran hoai nghi thien chi cua my hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Ông Araghchi cho biết ông đã chia sẻ với các quan chức Pakistan về sự quan tâm của Iran đối với một khung làm việc hướng tới kết thúc hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa thể xác định được liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc với giải pháp ngoại giao hay không.     

Ngoại trưởng Iran đến Islamabad chiều 24/4 và có loạt cuộc trao đổi với cả Thủ tướng, Ngoại trưởng và Tư lệnh quân đội Pakistan. Ông Araghchi rời Islamabad chiều qua, trước khi các đại diện Mỹ đến Pakistan.

Đến tối qua, truyền thông nhà nước Iran bất ngờ khẳng định ông Araghchi sẽ trở lại Islamabad trong ngày hôm nay để thảo luận thêm với các quan chức Pakistan, trước khi di chuyển đến Nga. Mặc dù vậy, lịch trình gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Iran với các quan chức Mỹ, tiếp tục không được đề cập.

Dưới sự trung gian của Pakistan, đại diện cấp cao của Mỹ và Iran, đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4, 3 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cuộc thương lượng không tạo được đột phá, dẫn đến việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran hai ngày sau đó và duy trì cho đến hôm nay.

Bá Thi/VOV-Cairo
Ngoại trưởng Iran rời Pakistan, không đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi vừa rời Islamabad đồng nghĩa với việc không có cuộc đàm phán Mỹ - Iran nào được tiến hành tại Pakistan.

Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan, đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra ngày 25/4
VOV.VN - Truyền thông khu vực nhận định cuộc đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra cuối ngày hôm nay (25/4), hoặc trong ngày mai (26/4). Tuy nhiên, thông tin chính thức về lịch trình vòng đàm phán chưa được giới chức Pakistan khẳng định.

Ngoại trưởng Iran có thể đến Pakistan, Mỹ lên kế hoạch tác chiến eo biển Hormuz
VOV.VN - Các nguồn tin khu vực cho biết, tối nay (24/4), Ngoại trưởng Iran có thể tới Pakistan để đàm phán vòng mới với Mỹ, trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị phương án quân sự nhằm vào năng lực của Iran tại eo Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đã bị phong tỏa gần 2 tháng qua.

