Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

Hoài nghi được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu ra trong bài viết trên mạng xã hội X tối qua, ngay sau khi rời Pakistan để đến Oman, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước Pakistan, Oman và Nga.

Ông Araghchi cho biết ông đã chia sẻ với các quan chức Pakistan về sự quan tâm của Iran đối với một khung làm việc hướng tới kết thúc hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa thể xác định được liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc với giải pháp ngoại giao hay không.

Ngoại trưởng Iran đến Islamabad chiều 24/4 và có loạt cuộc trao đổi với cả Thủ tướng, Ngoại trưởng và Tư lệnh quân đội Pakistan. Ông Araghchi rời Islamabad chiều qua, trước khi các đại diện Mỹ đến Pakistan.

Đến tối qua, truyền thông nhà nước Iran bất ngờ khẳng định ông Araghchi sẽ trở lại Islamabad trong ngày hôm nay để thảo luận thêm với các quan chức Pakistan, trước khi di chuyển đến Nga. Mặc dù vậy, lịch trình gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Iran với các quan chức Mỹ, tiếp tục không được đề cập.

Dưới sự trung gian của Pakistan, đại diện cấp cao của Mỹ và Iran, đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4, 3 ngày sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cuộc thương lượng không tạo được đột phá, dẫn đến việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran hai ngày sau đó và duy trì cho đến hôm nay.