Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan, đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra ngày 25/4

Chiều qua (24/4), Ngoại trưởng Iran đã đến Islamabad, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước gồm Pakistan, Oman và Nga. Dự kiến, trong hôm nay hoặc ngày mai, Ngoại trưởng Iran có thể gặp gỡ đại diện đàm phán của Mỹ ở Pakistan.

Vài giờ trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Islamabad, Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt cho biết, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ lên đường đến Pakistan trong sáng nay (25/4), để đàm phán với quan chức Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: Reuters

Căn cứ các diễn biến này, truyền thông khu vực nhận định cuộc đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra cuối ngày hôm nay (25/4), hoặc trong ngày mai (26/4). Tuy nhiên, thông tin chính thức về lịch trình vòng đàm phán chưa được giới chức Pakistan khẳng định.

Mỹ và Iran tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4, 3 ngày sau khi đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần do Pakistan đề xuất. Trưởng đoàn đàm phán Iran khi đó là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, trong khi đại diện phía Mỹ là Phó Tổng thống JD Vance.

Các cuộc thảo luận lần thứ nhất giữa hai bên kéo dài tới hơn 20 giờ, nhưng không thể đi đến thỏa thuận. Trở ngại chính khiến đàm phán chưa thể về đích là khác biệt quan điểm quá lớn giữa hai bên trong vấn đề hạt nhân.

Trong một số đánh giá gần đây, giới chức Pakistan khẳng định, đối thoại Mỹ-Iran đã có thêm tiến triển, nhưng chưa hết thách thức. Vì vậy, việc tiếp tục thảo luận và tiếp xúc ngoại giao, là con đường duy để hai bên có thể thu hẹp khác biệt, đi đến thỏa thuận hòa bình.