  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngoại trưởng Iran đã đến Pakistan, đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra ngày 25/4

Thứ Bảy, 06:19, 25/04/2026
VOV.VN - Truyền thông khu vực nhận định cuộc đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra cuối ngày hôm nay (25/4), hoặc trong ngày mai (26/4). Tuy nhiên, thông tin chính thức về lịch trình vòng đàm phán chưa được giới chức Pakistan khẳng định.

Chiều qua (24/4), Ngoại trưởng Iran đã đến Islamabad, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước gồm Pakistan, Oman và Nga. Dự kiến, trong hôm nay hoặc ngày mai, Ngoại trưởng Iran có thể gặp gỡ đại diện đàm phán của Mỹ ở Pakistan.

Vài giờ trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Islamabad, Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt cho biết, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ lên đường đến Pakistan trong sáng nay (25/4), để đàm phán với quan chức Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: Reuters

Căn cứ các diễn biến này, truyền thông khu vực nhận định cuộc đàm phán mới Mỹ-Iran có thể diễn ra cuối ngày hôm nay (25/4), hoặc trong ngày mai (26/4). Tuy nhiên, thông tin chính thức về lịch trình vòng đàm phán chưa được giới chức Pakistan khẳng định.

Mỹ và Iran tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4, 3 ngày sau khi đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần do Pakistan đề xuất. Trưởng đoàn đàm phán Iran khi đó là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, trong khi đại diện phía Mỹ là Phó Tổng thống JD Vance.

Các cuộc thảo luận lần thứ nhất giữa hai bên kéo dài tới hơn 20 giờ, nhưng không thể đi đến thỏa thuận. Trở ngại chính khiến đàm phán chưa thể về đích là khác biệt quan điểm quá lớn giữa hai bên trong vấn đề hạt nhân.

Trong một số đánh giá gần đây, giới chức Pakistan khẳng định, đối thoại Mỹ-Iran đã có thêm tiến triển, nhưng chưa hết thách thức. Vì vậy, việc tiếp tục thảo luận và tiếp xúc ngoại giao, là con đường duy để hai bên có thể thu hẹp khác biệt, đi đến thỏa thuận hòa bình.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran rút khỏi đàm phán, triển vọng đối thoại mong manh

VOV.VN - Chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 21/4 đã tuyên bố gia hạn thêm lệnh ngừng bắn với Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục. Tuy nhiên, phản ứng cứng rắn từ Iran đang khiến tiến trình đàm phán có thể đổ vỡ.

Đàm phán với Mỹ là phép thử với cấu trúc quyền lực Iran

VOV.VN - Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng, bộ máy lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này không sụp đổ. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang đặt ra một phép thử mới.

