Ngoại trưởng Iran có thể đến Pakistan, Mỹ lên kế hoạch tác chiến eo biển Hormuz

Thông tin về việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Pakistan hôm nay được một nguồn tin của Chính phủ Pakistan tiết lộ. Nguồn tin cho biết, ông Araghchi đến Islamabad cùng một nhóm nhỏ các nhà đàm phán Iran, nhiều khả năng để chuẩn bị đàm phán với đại diện Mỹ. Tuy nhiên, thời gian cũng như thành phần các bên tham gia cuộc đàm phán, chưa được công bố.

Trước đó, tại vòng đàm phán thứ nhất ngày 11/4, phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn dắt. Trong khi đó, phái đoàn thương lượng Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đứng đầu. Ít ngày trước, một số nguồn tin khu vực cho biết, Chủ tịch Quốc hội Qalibaf đã rút khỏi vị trí trưởng đoàn đàm phán Iran.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 18/4/2026 (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Về phía Pakistan, Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Thống tướng Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, sáng nay đã có các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Araghchi. Nội dung thảo luận tập trung vào các diễn biến mới tại khu vực và vấn đề ngừng bắn. Tại điện đàm, Ngoại trưởng Pakistan tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại và tiến hành giao thiệp để xử lý các vấn đề nổi cộm.

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những trở ngại chính trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, CNN hôm nay đưa tin quân đội Mỹ đang xây dựng những kế hoạch tác chiến mới để hóa giải năng lực vũ khí của Iran xung quanh khu vực này.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc một số phương án tác chiến, trong đó có phương án không kích các mục tiêu Iran tại khu vực eo Hormuz, phía Nam vịnh A rập và tại vịnh Oman. Các đòn không kích tập trung phá hủy các tài sản giúp cho Iran có khả năng bóp nghẹt eo Hormuz, bao gồm các xuồng cao tốc và tàu rải mìn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Kuwait hôm nay cho biết, 2 máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Iraq đã tấn công 2 đồn biên phòng của Kuwait ở khu vực biên giới phía Bắc. Đây là cuộc tấn công vũ trang đầu tiên từ Iraq nhằm vào Kuwait được ghi nhận trong nhiều ngày qua. Cuộc tấn công không gây thương vong, nhưng là dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn ở mức cao.