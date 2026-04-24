  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngoại trưởng Iran có thể đến Pakistan, Mỹ lên kế hoạch tác chiến eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 21:39, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin khu vực cho biết, tối nay (24/4), Ngoại trưởng Iran có thể tới Pakistan để đàm phán vòng mới với Mỹ, trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị phương án quân sự nhằm vào năng lực của Iran tại eo Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đã bị phong tỏa gần 2 tháng qua.

Thông tin về việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Pakistan hôm nay được một nguồn tin của Chính phủ Pakistan tiết lộ. Nguồn tin cho biết, ông Araghchi đến Islamabad cùng một nhóm nhỏ các nhà đàm phán Iran, nhiều khả năng để chuẩn bị đàm phán với đại diện Mỹ. Tuy nhiên, thời gian cũng như thành phần các bên tham gia cuộc đàm phán, chưa được công bố.

Trước đó, tại vòng đàm phán thứ nhất ngày 11/4, phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn dắt. Trong khi đó, phái đoàn thương lượng Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đứng đầu. Ít ngày trước, một số nguồn tin khu vực cho biết, Chủ tịch Quốc hội Qalibaf đã rút khỏi vị trí trưởng đoàn đàm phán Iran.

ngoai truong iran co the den pakistan, my len ke hoach tac chien eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 18/4/2026 (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Về phía Pakistan, Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Thống tướng Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, sáng nay đã có các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Araghchi. Nội dung thảo luận tập trung vào các diễn biến mới tại khu vực và vấn đề ngừng bắn. Tại điện đàm, Ngoại trưởng Pakistan tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại và tiến hành giao thiệp để xử lý các vấn đề nổi cộm.   

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những trở ngại chính trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, CNN hôm nay đưa tin quân đội Mỹ đang xây dựng những kế hoạch tác chiến mới để hóa giải năng lực vũ khí của Iran xung quanh khu vực này.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc một số phương án tác chiến, trong đó có phương án không kích các mục tiêu Iran tại khu vực eo Hormuz, phía Nam vịnh A rập và tại vịnh Oman. Các đòn không kích tập trung phá hủy các tài sản giúp cho Iran có khả năng bóp nghẹt eo Hormuz, bao gồm các xuồng cao tốc và tàu rải mìn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Kuwait hôm nay cho biết, 2 máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Iraq đã tấn công 2 đồn biên phòng của Kuwait ở khu vực biên giới phía Bắc. Đây là cuộc tấn công vũ trang đầu tiên từ Iraq nhằm vào Kuwait được ghi nhận trong nhiều ngày qua. Cuộc tấn công không gây thương vong, nhưng là dấu hiệu cho thấy an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn ở mức cao.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz cho Nga và một số quốc gia

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày hôm qua (23/4) cho biết, Iran sẽ miễn phí quá cảnh đối với một số quốc gia, trong đó có Nga khi tàu chở dầu mỏ của những nước này đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

VOV.VN - Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm qua (23/4) đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Anh và Pháp thảo luận phương án quân sự bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm 22/4, Vương quốc Anh và Pháp đã thông báo với các nhà hoạch định quân sự đang họp tại London về sự cần thiết phải xây dựng “các phương án quân sự thực tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

