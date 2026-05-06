Ngoại trưởng Mỹ thăm Vatican

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những tuần gần đây, Tổng thống Trăm thường xuyên chỉ trích Giáo hoàng vì đã phê phán cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Marco Rubio nói với các phóng viên rằng đây là chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước và ông dự kiến ​​các cuộc thảo luận với Giáo hoàng về “những mối quan ngại chung về tự do tôn giáo” trên toàn thế giới và viện trợ nhân đạo cho Cuba, Mỹ sẵn sàng viện trợ thêm cho Cuba thông qua Giáo hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Giáo hoàng Leo XIV sẽ kỷ niệm tròn 1 năm làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào ngày thứ 6 tuần này (8/5). Trong những tháng đầu nhiệm kỳ, ông giữ một hình ảnh tương đối kín đáo trên trường quốc tế, nhưng trong những tuần gần đây, giáo hoàng Leo đã nổi lên như một người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến chống Iran.

Ngoài ra, giáo hoàng cũng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giáo hoàng Leo cũng kêu gọi đối thoại giữa Mỹ và Cuba, quốc gia có đa số người dân theo Công giáo và thường xuyên thiếu nhiên liệu do các lệnh trừng phạt của Mỹ.