Ngoại trưởng Mỹ thăm Vatican

Thứ Tư, 06:14, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thời điểm chuyến thăm của ông tới Vatican, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/5, không liên quan đến những căng thẳng gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Giáo hoàng Leo XIV.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những tuần gần đây, Tổng thống Trăm thường xuyên chỉ trích Giáo hoàng vì đã phê phán cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Marco Rubio nói với các phóng viên rằng đây là chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước và ông dự kiến ​​các cuộc thảo luận với Giáo hoàng về “những mối quan ngại chung về tự do tôn giáo” trên toàn thế giới và viện trợ nhân đạo cho Cuba, Mỹ sẵn sàng viện trợ thêm cho Cuba thông qua Giáo hội.

ngoai truong my tham vatican hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Giáo hoàng Leo XIV sẽ kỷ niệm tròn 1 năm làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào ngày thứ 6 tuần này (8/5). Trong những tháng đầu nhiệm kỳ, ông giữ một hình ảnh tương đối kín đáo trên trường quốc tế, nhưng trong những tuần gần đây, giáo hoàng Leo đã nổi lên như một người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến chống Iran.

Ngoài ra, giáo hoàng cũng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giáo hoàng Leo cũng kêu gọi đối thoại giữa Mỹ và Cuba, quốc gia có đa số người dân theo Công giáo và thường xuyên thiếu nhiên liệu do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Việt Dũng/VOV1
Tag: Mỹ Marco Rubio Ngoại trưởng Mỹ Vatican Giáo hoàng Leo XIV Donald Trump
Tin liên quan

Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 nhấn mạnh mối quan hệ “rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này.

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mỹ lập “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz, nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia “Dự án Tự do” của Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song từ chối tiết lộ cụ thể danh tính các nước này.

