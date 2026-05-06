Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump cho biết hai bên có mối quan hệ cá nhân tích cực và hợp tác kinh tế sâu rộng. Ông đồng thời đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “một người tuyệt vời” và hai bên “rất hợp nhau”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng đối với Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý định thách thức Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, yếu tố này có thể tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi sắp tới giữa hai bên.

Ông Trump ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra thảo luận là vấn đề Iran và tình hình tại eo biển Hormuz. Ông Donald Trump cho biết Trung Quốc hiện nhận khoảng 60% nguồn dầu qua khu vực này, do đó có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì ổn định và đảm bảo tự do hàng hải.

Trong thời gian qua, Mỹ đã thúc giục Trung Quốc tăng cường vai trò ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực này làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng đề cập khả năng mở rộng hợp tác năng lượng giữa hai nước, khi gợi ý Trung Quốc có thể nhập khẩu dầu từ Mỹ thay vì phụ thuộc vào nguồn cung tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh các bang như Texas, Louisiana và đặc biệt là Alaska có vị trí thuận lợi để cung cấp năng lượng cho thị trường châu Á.

Theo kế hoạch, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5 tới.