  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ lập “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz, nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia

Thứ Tư, 05:44, 06/05/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia “Dự án Tự do” của Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song từ chối tiết lộ cụ thể danh tính các nước này.

Phát biểu tại buổi họp báo thường ký của Nhà Trắng trong vai trò thay thế người phát ngôn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch của Mỹ tại eo biển Hormuz được thể hiện cả công khai lẫn kín đáo.

Theo ông Rubio, nhiều quốc gia đã bày tỏ lập trường rằng cần phải hành động để giải quyết tình hình, song lưu ý rằng không phải nước nào cũng có năng lực quân sự để tham gia trực tiếp. Theo ông, một số nước dù có lực lượng hải quân nhưng lại lựa chọn tham gia ở giai đoạn sau, trong khi những nước khác có thể đóng góp bằng các hình thức “đặc thù” mà Washington không muốn công khai vì lý do nhạy cảm.

my lap du an tu do tai eo bien hormuz, nhieu quoc gia san sang tham gia hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Washington trong chiến dịch này, cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất hiện có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở quy mô cần thiết tại khu vực. Ông cũng đồng thời mô tả chiến dịch là “một sự hỗ trợ cho thế giới”, khi hàng trăm tàu thương mại quốc tế đang bị mắc kẹt do căng thẳng leo thang.

 “Dự án Tự do” được triển khai trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang điều động lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại và thiết lập các hành lang an toàn nhằm khôi phục lưu thông, trong khi Iran bị cáo buộc sử dụng thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để kiểm soát khu vực.

Liên quan đến nỗ lực ngoại giao, ông Rubio kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Iran, trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có chuyến thăm Bắc Kinh. Theo ông, Trung Quốc cần truyền đạt rõ ràng rằng các hành động của Tehran tại eo biển Hormuz đang khiến nước này bị cô lập trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz không chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ mà còn là lợi ích chung của các nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc. Ông cho rằng với vai trò là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại trực tiếp nếu chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Dù không đi sâu vào các biện pháp trừng phạt cụ thể, ông Rubio cảnh báo rằng các quốc gia phớt lờ các quy định và lệnh trừng phạt liên quan đến Iran có thể phải đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, ông cho biết các vấn đề này thuộc thẩm quyền chính của Bộ Tài chính Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an liên quan đến eo biển Hormuz hay không sẽ là thước đo quan trọng đối với vai trò của tổ chức này.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông
VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 5/5, xuất khẩu dầu thô của nước này đang tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, góp phần thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục.

