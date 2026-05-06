Mỹ lập “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz, nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia

Phát biểu tại buổi họp báo thường ký của Nhà Trắng trong vai trò thay thế người phát ngôn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch của Mỹ tại eo biển Hormuz được thể hiện cả công khai lẫn kín đáo.

Theo ông Rubio, nhiều quốc gia đã bày tỏ lập trường rằng cần phải hành động để giải quyết tình hình, song lưu ý rằng không phải nước nào cũng có năng lực quân sự để tham gia trực tiếp. Theo ông, một số nước dù có lực lượng hải quân nhưng lại lựa chọn tham gia ở giai đoạn sau, trong khi những nước khác có thể đóng góp bằng các hình thức “đặc thù” mà Washington không muốn công khai vì lý do nhạy cảm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Washington trong chiến dịch này, cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất hiện có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở quy mô cần thiết tại khu vực. Ông cũng đồng thời mô tả chiến dịch là “một sự hỗ trợ cho thế giới”, khi hàng trăm tàu thương mại quốc tế đang bị mắc kẹt do căng thẳng leo thang.

“Dự án Tự do” được triển khai trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang điều động lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại và thiết lập các hành lang an toàn nhằm khôi phục lưu thông, trong khi Iran bị cáo buộc sử dụng thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để kiểm soát khu vực.

Liên quan đến nỗ lực ngoại giao, ông Rubio kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Iran, trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có chuyến thăm Bắc Kinh. Theo ông, Trung Quốc cần truyền đạt rõ ràng rằng các hành động của Tehran tại eo biển Hormuz đang khiến nước này bị cô lập trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz không chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ mà còn là lợi ích chung của các nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc. Ông cho rằng với vai trò là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại trực tiếp nếu chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Dù không đi sâu vào các biện pháp trừng phạt cụ thể, ông Rubio cảnh báo rằng các quốc gia phớt lờ các quy định và lệnh trừng phạt liên quan đến Iran có thể phải đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, ông cho biết các vấn đề này thuộc thẩm quyền chính của Bộ Tài chính Mỹ.